Elon Musk e Tesla, l'accusa dei produttori di Blade Runner: usate immagini generate dall'IA senza permesso

Al centro della disputa, l'utilizzo di immagini generate dall'IA durante l'evento "We, Robot" di Tesla, organizzato presso gli studi Warner Bros. Le immagini in questione, create a partire da fotogrammi di Blade Runner 2049, sarebbero state utilizzate senza l'autorizzazione di Alcon.

La causa Alcon - Tesla

Ma procediamo con ordine. WBD possiede alcuni diritti di licenza per il film, ma non quelli per l'utilizzo delle immagini per un evento trasmesso in streaming a livello internazionale. Per questo tipo di contenuti, l'autorizzazione doveva provenire direttamente da Alcon. L'azienda, tuttavia, aveva negato il permesso, esprimendo la volontà di non associare Blade Runner 2049 a Musk, Tesla o a qualsiasi altra azienda di Musk.

Un fermo immagine da Blade Runner 2049

Nonostante il rifiuto, Tesla avrebbe comunque utilizzato un generatore di immagini AI per creare "un falso fermo immagine leggermente stilizzato" che è stato mostrato in modo prominente durante la presentazione "We, Robot", dove sono stati presentati il robotaxi senza tassisti e il futuristico van autonomo di Tesla per il trasporto di massa e si sono visti i azione i nuovi robot Optimus fare di tutto anche se a quanto pare erano tele-operati da esseri umani.

Durante l'evento, Musk ha menzionato direttamente il franchise Blade Runner, mentre il livestream mostrava un'immagine che ricordava da vicino il film, con un uomo in impermeabile che si staglia su uno sfondo apocalittico. Lo potete vedere nell'immagine in testa all'articolo.

Elon Musk

Alcon sostiene inoltre di non essere stata informata degli accordi tra Tesla e WBD per l'utilizzo degli studi e delle attrezzature Warner Bros., e ritiene che tali accordi includessero una componente promozionale che "permetteva o addirittura richiedeva a Tesla di associare espressamente il Cybercab a uno o più film" del catalogo dello studio.

La causa non specifica l'entità dei danni richiesti da Alcon, ma afferma chiaramente che Musk, Tesla e WBD "erano consapevoli della natura non autorizzata dell'immagine e dello scopo improprio alla base del suo utilizzo".

L'esito della causa immaginiamo non avrà grosse ripercussioni sulle finanze di Musk, ma potrebbe avere implicazioni significative per il futuro dell'IA generativa e sul modo in cui le aziende utilizzano le immagini create dall'intelligenza artificiale.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.