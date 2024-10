Il taxi del futuro è senza tassisti: ecco il robotaxi Tesla Cybercab!

Il design futuristico del Robotaxi , con portiere ad ali di farfalla e una cabina minimale per due passeggeri, ha catturato l'attenzione del pubblico. Musk ha sottolineato l'elevata sicurezza del veicolo, stimando che i Robotaxi saranno 10-20 volte più sicuri di quelli guidati da esseri umani. Inoltre, il costo per miglio potrebbe essere di soli 0,20 dollari, inferiore a quello dei mezzi pubblici.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha presentato al mondo il suo robotaxi, un veicolo elettrico progettato specificamente per la guida autonoma. Privo di volante e pedali, Tesla Cybercab rappresenta un passo ambizioso verso un futuro in cui i veicoli si muovono senza intervento umano.

Il futuro è il Cybercab?

Durante l'evento "We, Robot" abbiamo appreso anche qualcosa sugli orizzonti temporali di questa novità. Tesla punta a lanciare la guida completamente autonoma in Texas e California entro il prossimo anno, con la produzione di Cybercab prevista per il 2026, anche se Musk non ha escluso un possibile slittamento al 2027.

Le portiere ad ali di farfalla di Tesla Cybercab

Tuttavia, il robotaxi dovrà superare diverse sfide prima di diventare realtà. In primo luogo, l'approvazione da parte degli enti regolatori, necessaria per un veicolo privo di comandi tradizionali. Inoltre, la tecnologia di guida autonoma, nonostante i progressi, deve ancora dimostrare la sua affidabilità in ogni situazione.

Musk ha una lunga storia di promesse ambiziose, non sempre mantenute nei tempi previsti. I sistemi di assistenza alla guida di Tesla, Autopilot e Full Self-Driving, sono stati al centro di controversie e incidenti, sollevando dubbi sull'effettiva capacità dell'azienda di raggiungere la piena autonomia.

Nonostante ciò, Musk si è dimostrato in grado di superare ostacoli apparentemente insormontabili, come dimostrano il successo della Model 3 e del Cybertruck. Riuscirà a fare lo stesso con il Robotaxi, rivoluzionando il mondo del trasporto? Solo il tempo lo dirà. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.