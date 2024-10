Metaphor: ReFantazio è disponibile e già vola su Steam

Fossimo in Square Enix daremmo uno sguardo al lancio di Metaphor: ReFantazio , che pare stia già facendo degli ottimi numeri. Il gioco di ruolo giapponese di Atlus è disponibile da oggi e su Steam occupa la seconda posizione della top 10 , che vi ricordiamo essere basata sui ricavi, non sulle copie vendute, sotto solo alla hit Dragon Ball: Sparking! ZERO di Spike Chunsoft per Bandai Namco.

Ottimo esordio

SteamDB ci parla inoltre di un ottimo esordio anche per numero di giocatori contemporanei, con il picco massimo raggiunto che attualmente è poco sotto ai 40.000 (37.971 al momento di scrivere questa notizia), ma destinati a salire nelle prossime ore e nel fine settimana.

Parlare di successo è ovviamente prematuro, ma se il buongiorno si vede dal mattino, è probabile che sarà una nuova hit dello studio che ha già stupito con i risultati di Persona 5, oltretutto senza andare a snaturare il genere, ma evolvendolo in modo intelligente.

Altro dato che conferma il gradimento di Metaphor: ReFantazio è la media di recensioni positive su Steam. Attualmente sono poco più di duecento (è stato appena lanciato), con l'89% che sono positive, per una media complessiva "Molto positiva".

Le poche critiche riguardano alcuni problemi tecnici, come la mancanza di opzioni specifiche per la versione PC, i pochi settaggi grafici, il mancato supporto per alcune tecnologie delle moderne GPU, come le RTX di NVIDIA e per la risoluzione ultrawide. Insomma, parliamo soprattutto di cose da PCisti. Per il resto i giudizi complessivi sono davvero entusiasti, per un titolo capace di rinnovare il genere cui appartiene senza rinnegarlo.

Naturalmente va considerato che Metaphor: ReFantazio è disponibile anche su console, dove però è impossibile avere dati attendibili come quelli di Steam. Immaginiamo comunque che le versioni PlayStation 4 e 5 e Xbox Series X e S stiano andando altrettanto bene, visto quanto si è parlato bene del gioco, anche nella nostra recensione.