Metaphor: ReFantazio, 5 cose da sapere prima di cominciare

In questo speciale ce n'è un po' per tutti: vi spiegheremo meglio quali sono le somiglianze e le differenze tra i giochi summenzionati, inoltre vi daremo qualche consiglio su come cominciare Metaphor: ReFantazio con una marcia in più. Qui potete trovare, invece, la nostra recensione del nuovo titolo di Atlus.

Metaphor: ReFantazio è finalmente disponibile , un GDR giapponese di altissima qualità che piacerà soprattutto ai fan di Atlus e dei suoi popolarissimi Persona e Shin Megami Tensei. Il nuovo titolo dello sviluppatore nipponico ha infatti molti punti in comune con i fratelli maggiori, a cominciare dal sistema di combattimento, e questo significa che le sue caratteristiche più peculiari potrebbero prendere alla sprovvista chi mastica poco il genere e non si è mai avvicinato ai capolavori di Atlus e del suo Studio Zero, il team interno formatosi dopo l'uscita di Persona 5 sotto la guida del talentuoso Katsura Hashino.

In una forma o in un'altra, queste caratteristiche avvicinano alcuni giochi di Atlus - come Soul Hackers 2, tra gli altri - ai Persona e Metaphor, nella fattispecie, pesca a piene mani in quella formula, tanto che non sarebbe sbagliato definirlo una specie di "Persona fantasy" . Nel gioco, infatti, avrete una sere di obiettivi da raggiungere entro una data specifica del calendario, pena il Game Over, e dovrete scegliere cosa fare ogni giorno: ogni interazione particolare esaurisce il tempo a disposizione nel pomeriggio e nella sera, quindi bisogna considerare con cautela se trascorrere il tempo in un dungeon per migliorare i personaggi o sconfiggere il boss di turno, oppure se dedicare quel tempo alla crescita del protagonista e dei suoi legami con i suoi Seguaci.

Abbiamo coniato questo termine perché quello di Persona è ormai un sottogenere: a partire dal terzo Persona - recentemente rilanciato col remake Persona 3 Reload - Atlus ha introdotto una serie di caratteristiche che distinguono la serie da praticamente ogni altro GDR giapponese in circolazione . Esse includono la progressione basata su un calendario, che rappresenta una risorsa (il tempo) da gestire, e una componente ruolistica che ricorda vagamente i simulatori di appuntamenti, poiché bisogna frequentare i comprimari del protagonista per instaurare dei legami che garantiscono alcuni vantaggi in termini di gameplay.

I personaggi invocano gli Archetipi quando usano le tecniche speciali, per esempio gli incantesimi che consumano PM o gli attacchi speciali che consumano PV. Il sistema di combattimento è abbastanza complesso e include anche la possibilità di spostare i personaggi sul fronte o sulle retrovie, nonché di combinare le abilità degli Archetipi nelle Sintesi, super attacchi che consumano più risorse ma che possono anche avere effetti micidiali sui nemici: vi suggeriamo di apprendere più Archetipi possibile e provare diverse formazioni per sbloccare le varie Sintesi, che vi daranno sicuramente una marcia in più ad ogni battaglia.

Il sistema di combattimento, infatti, si sviluppa in due fasi. La prima ha una componente d'azione in tempo reale, visto che il giocatore può colpire i nemici avvistati con una semplice combo, sperando di eliminarli se troppo deboli, stordirli e aggirarli o iniziare un combattimento a turni con un vantaggio. Vogliamo essere chiari: Metaphor è principalmente un GDR a turni . Le battaglie contro i boss sono esclusivamente a turni e la componente action è davvero molto blanda, sebbene conferisca maggiore dinamismo all'esplorazione. In combattimento, sfruttare i punti deboli dei nemici garantisce un'azione in più a turno, rappresentata da un cristallo sulla parte superiore dello schermo: se usate un'arma o una magia a cui il nemico è vulnerabile, guadagnerete un'azione extra. Lo stesso, però, vale per i nemici.

I protagonisti di Metaphor: ReFantazio, una volta riconosciuti gli ideali che intendono perseguire con tutte le loro forze, acquisiscono la capacità di invocare gli Archetipi, spiriti appartenenti ai grandi eroi del passato che rappresentano i ruoli fantasy più iconici , dal guerriero al curatore passando per il mago, il ladro e così via. Ogni personaggio può apprendere un nuovo Archetipo spendendo MAG, una risorsa che si ottiene in vari modi: l'ideale sarebbe crescere ogni Archetipo con ogni personaggio per imparare più abilità possibili e creare party pronti a ogni sfida. Il motivo è semplice, ogni Archetipo è caratterizzato da punti di forza e da punti deboli che lo rendono più o meno efficace contro certi nemici, perciò scegliere gli Archetipi giusti prima di una battaglia fa letteralmente la differenza.

Ma quindi è un GDR difficilissimo?

In effetti i GDR di Atlus sono sempre stati rinomati per l'impegnativo grado di sfida, sebbene negli ultimi anni lo sviluppatore abbia aggiustato il tiro includendo vari livelli di difficoltà e altri accorgimenti. Metaphor: ReFantazio, in questo senso, è uno dei GDR più accessibili perché, tanto per cominciare, offre quattro livelli di difficoltà iniziali che è possibile cambiare in qualsiasi momento senza incorrere in penalità particolari. Noi vi suggeriamo di cominciare a Normale per acclimatarvi, poi starà a voi decidere se abbassare il livello per godervi la storia senza frustrazioni o se alzarlo per bestemmiare in lingue sconosciute persino all'enigmatico erudito More dell'Akademia.

Gli informatori sono un aiuto prezioso... se vorrete pagarli per riceverlo

Il problema non sta tanto nei combattimenti impegnativi, nei quali si procede a tentativi finché non si scoprono i punti deboli dei nemici, che saranno poi memorizzati: le Sintesi, infatti, rompono un po' il gioco e la possibilità di cambiare Archetipo a ogni personaggio tra un combattimento e l'altro è molto vantaggiosa, specie dopo aver sbloccato la possibilità di apprenderli senza recarsi all'Akademia. Nonostante ciò, i nemici possono essere davvero pericolosi, specie quelli di grandi dimensioni nei dungeon che sembrano quasi dei miniboss. I boss veri e propri, poi, sono contraddistinti da molteplici fasi e meccaniche particolari, senza contare che in alcune circostanze dovrete vincere in un certo numero di turni o ricaricare l'ultimo salvataggio.

Salvate spesso, a proposito. In città potrete farlo in qualsiasi momento ma nei dungeon dovrete trovare delle apposite stanze o l'icona del gattino di More che, di solito, vi aspetta prima di una boss fight. Il gioco, tuttavia, vi offre anche degli aiuti importanti. La fata Gallica avrà sempre un suggerimento da darvi se siete bloccati o non siete sicuri di cosa sarebbe meglio fare in una determinato giorno; inoltre, nelle locande troverete gli informatori, personaggi che vi venderanno consigli utilissimi sui dungeon e i nemici che dovrete affrontare, anticipandovi le debolezze di certi nemici in modo che sappiate per tempo quali Archetipi apprendere, che armi usare e così via. Starà a voi scegliere se consultarli o se affrontare il destino alla cieca.