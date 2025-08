Xbox Game Pass ha annunciato i giochi della prima metà di agosto

Dopodiché, domani 6 agosto faranno il proprio debutto diversi titoli : l'RPG fantascientifico Citizen Sleeper 2: Starward Vector, l'arcade sportivo Lonely Mountains: Snow Riders, lo sparatutto a base di robot MechWarrior 5: Clans e il frenetico mix di azione e tower defense Orcs Must Die! Deathtrap.

È disponibile a partire da oggi Rain World , l'action che ci mette al comando di una creatura che si muove fra le rovine di un mondo in rovina, alle prese con minacce costanti che potrebbero trasformarla da cacciatore e preda.

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di agosto , e a quanto pare ci sono nomi di grande rilievo nella lista; a cominciare da Assassin's Creed Mirage, l'episodio della serie Ubisoft ambientato nell'affascinante Baghdad del IX secolo.

Assassin's Creed Mirage e gli altri

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, Assassin's Creed Mirage rappresenta senza dubbio il piatto forte di questo aggiornamento del catalogo di Xbox Game Pass. Parliamo infatti di un episodio che abbandona le recenti meccaniche RPG in favore di un approccio che omaggia i capitoli classici della saga.

Fra i titoli in arrivo ad agosto sulla piattaforma in abbonamento di Microsoft ci sono però anche altri nomi di rilievo: dallo sparatutto Aliens: Fireteam Elite, che torna su Game Pass, al roguelike strategico 9 Kings, che debutta nel servizio in accesso anticipato.