Xbox Game Pass: scopriamo i giochi della seconda metà di luglio, con tante novità assolute

La seconda parte di luglio porta numerose novità al catalogo di Game Pass, in particolare per quanto riguarda vari debutti assoluti al lancio direttamente nel servizio su abbonamento.

Nonostante possa sembrare un periodo più leggero, le ultime due settimane di luglio si caratterizzano per diverse novità interessanti in arrivo nel servizio su abbonamento di Microsoft. Pensavate forse di potervi dedicare a vacanze, gite fuori porta o a socializzare? Niente di tutto questo: siamo costretti ancora una volta a dedicare ai videogiochi buona parte del tempo libero, perché ci sono parecchie uscite da tenere d'occhio. Vediamo dunque i giochi in arrivo nella seconda metà di luglio su Game Pass, in un aggiornamento che si distingue soprattutto per numerosi lanci direttamente nel catalogo dell'abbonamento. Si tratta di nove giochi in arrivo in questi giorni, ma ben sei di questi sono debutti assoluti, cosa che rende questa infornata di titoli particolarmente interessante per tutti. Game Pass è redditizio per Microsoft? Un giornalista svela possibili retroscena sul servizio, poi si corregge Collegato a questo c'è il fatto che la maggior parte dei titoli in arrivo sono dedicati agli abbonati al livello Ultimate, con il livello Standard che in questo caso risulta più sacrificato, ma nel complesso il mese di luglio ha comunque offerto proposte bilanciate un po' per tutte le diverse sottoscrizioni. Da notare, peraltro, il lancio a sorpresa di Descenders Next, che è stato introdotto nell'infornata in questione nonostante non rientrasse inizialmente nell'annuncio ufficiale di Microsoft. Inoltre, nuovi giochi classici sono stati aggiunti alla libreria di Retro Classics di Game Pass.

High On Life - Cloud, Xbox e PC, 15 luglio (Ultimate, PC, Standard) Dopo il debutto iniziale proprio su Game Pass, torna nel catalogo High on Life, uno dei titoli più originali e folli visti di recente sui nostri schermi. Il bizzarro mondo di High on Life Dalla vulcanica mente di Justin Roiland, creatore della serie Rick and Morty, arriva un maestoso sparatutto in prima persona fantascientifico, che prende in giro le convenzioni tipiche del genere, mettendo in scena una storia strana con creature ancora più assurde. L'umanità è soggiogata da un cartello di razze aliene che trattano la popolazione terrestre come vere e proprie droghe, ma da questo sembra nascere la grande avventura del protagonista, improvvisamente proiettato dal divano di casa all'epica intergalattica grazie anche all'incontro con la pistola senziente Kenny. Tra esplosioni, armi folli, creature aberranti e tonnellate di muco, High On Life si presenta come un'ispirata ventata d'aria fresca nel panorama degli FPS.

RoboCop: Rogue City - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 17 luglio (Ultimate, PC, Standard) Una vera e propria iniezione di nostalgia anni '80 arriva con RoboCop: Rogue City, sparatutto in prima persona ambientato nell'universo della celebre serie cinematografica che consente di interpretare il ruolo dell'iconico personaggio metà uomo, metà macchina, 100% poliziotto. Una tipica scena di RoboCop: Rogue City Tanto per cambiare, la criminalità dilaga nella città di Detroit e il nostro eroe è inviato a risolvere diversi casi alquanto complessi, legati in particolare da una misteriosa operazione chiamata "Aferlife", gestita da un potente signore del crimine. Sviluppato da Teyon, RoboCop: Rogue City riesce a mettere in scena una riproduzione fedele delle situazioni e delle scene tipiche delle pellicole, grazie anche a un notevole utilizzo dell'Unreal Engine 5 applicato alle ambientazioni della distopica Old Detroit vista nei film. Il gameplay fonde azione esplosiva in stile FPS con indagini e decisioni morali da prendere che possono influenzare la narrazione, riuscendo a proporre un titolo in grado di rivolgersi sia ai fan storici che a nuovi utenti.

My Friendly Neighborhood - Cloud, Xbox e PC, 17 luglio (Ultimate, PC) L'associazione mentale tra pupazzi per bambini e horror è ormai ampiamente sdoganata, tanto da essere diventata quasi un filone a sé stante nei videogiochi, ma nonostante questo My Friendly Neighborhood riesce in qualche modo a distinguersi dagli altri. Uno dei pupazzi da affrontare in My Friendly Neighborhood Forse è proprio per il suo giocare maggiormente sul surreale, considerando che l'assurdità generale qui tracima in situazioni veramente bizzarre, anche al di là della "semplice" presenza di pupazzi animati e assassini. My Friendly Neighborhood è un programma televisivo del sabato mattina studiato per intrattenere i bambini, ma qualcosa di molto strano sta accadendo negli studi televisivi che solitamente ospitano le normali sessioni di riprese: i pupazzi si muovono da soli e sembrano animati da istinti omicidi. Ci ritroviamo dunque inviati nei locali del palazzo in cui si svolge il programma a cercare di risolvere questo inquietante mistero, ma la situazione si rivela più complicata del previsto. Il gioco è una sorta di sparatutto in prima persona con elementi da survival horror, caratterizzato da ambientazioni e situazioni veramente fuori dall'ordinario.

Back to the Dawn - Cloud, Xbox e PC, 18 luglio (Ultimate, PC) Altro debutto su Game Pass da tenere in considerazione è quello di Back to the Dawn, che si presenta come un titolo veramente peculiare. Una scena di vita in carcere da Back to the Dawn Il gioco di Metal Head Games è un RPG narrativo ambientato all'interno di una prigione di massima sicurezza, dove dominano fazioni contrapposte e segreti sepolti che determinano un regime di costante conflitto. Dall'interno di questo penitenziario ad alta tensione ci troviamo a dover indagare su due cospirazioni che serpeggiano fra i detenuti, cercando al contempo di sfuggire a un sistema oscurantista che cerca di ridurci al silenzio, e, in definitiva, cercare anche di scappare dalla prigione. Dovremo dunque elaborare un complesso piano di fuga, interagendo con vari personaggi e cercando di creare alleanze e tenere a distanza i soggetti più pericolosi. La particolarità ulteriore, in tutto questo, è il fatto che il cast è interamente composto da animali antropomorfi, a costruire un'atmosfera noir veramente particolare, come raccontato nella nostra recensione di Back to the Dawn.

Abiotic Factor - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 22 luglio (Ultimate, PC) Un titolo con una forte connotazione multiplayer cooperativa può trovare terreno fertile su Game Pass, ancora di più se contemporaneamente viene lanciato anche su PlayStation Plus: Abiotic Factor potrebbe dunque contare su una popolazione potenziale davvero notevole già nei primi giorni. Uno degli strani mondi di Abiotic Factor Si tratta di un gioco caratterizzato da una struttura ibrida tra azione, avventura e survival, che ci vede impegnati all'interno di una misteriosa struttura di ricerca scientifica che si espande su diverse dimensioni, caratterizzandosi così per una varietà estrema delle ambientazioni. Con la situazione interna andata in crisi in seguito all'attacco di militanti contrari alle sperimentazioni che avvengono nella struttura, ci troviamo a dover fronteggiare costanti pericoli di vario genere, tra minacce ambientali e nemici vari. In Abiotic Factor dobbiamo esplorare, raccogliere risorse e costruire una base fortificata per sopravvivere a queste minacce, possibilmente collaborando con altri giocatori e cercando di volta in volta di trovare l'uscita dai livelli, che si configurano come varie dimensioni parallele.

Descenders Next - PC e Xbox Series X|S, 22 luglio (Ultimate, PC) Dopo un periodo di accesso anticipato, Descenders Next è finalmente arrivato in versione definitiva direttamente all'interno di Game Pass. Lo snowboard è ora tra le discipline di Descenders Next Espandendo il concetto del primo Descenders, titolo incentrato sul downhill, ovvero una particolare disciplina ciclistica nella quale si prende parte a corse in discesa a folli velocità, Descenders Next propone il medesimo concetto ma espanso su diverse tipologie di "veicoli" in grado di accumulare grandi velocità su percorsi in discesa. Le corse folli giù dalle montagne possono essere effettuate non solo a bordo di una bicicletta, ma anche con snowboard e mountainboard, una sorta di skateboard ampio appositamente costruito per questa disciplina. Più di 12 giocatori possono prendere parte a una stessa sessione multiplayer, oppure è possibile affrontare il gioco da soli in single player, con un ampliamento del mondo di gioco che consente varie digressioni per esplorare l'area circostante. L'ampia mappa del gioco è costituita da parchi e punti di interesse costruiti a mano, uniti tra loro da zone generate in maniera procedurale, cosa che garantisce una grande varietà nelle aree esplorabili.

Wheel World - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 23 luglio (Ultimate, PC) Salvare il mondo in bicicletta è la strana premessa di Wheel World, che proprio per la sua particolarità rappresenta uno dei giochi più interessanti di questa mandata, anche questo lanciato direttamente nel catalogo di Game Pass. Lo strano mondo da esplorare in Wheel World Si tratta di un'avventura tutta incentrata sulle corse in bicicletta, che ci consente di esplorare un ampio open world caratterizzato da uno stile molto particolare, cercando di superare gli avversari ma anche di scoprire qualcosa di più sul mondo che ci circonda, scoprendone nuovi segreti. C'è dunque una missione più profonda sottesa alle corse su due ruote, una quest di fondamentale importanza da portare avanti nel corso dell'avventura, dando un senso più impellente all'esplorazione dell'ampio mondo aperto circostante. Protagonista della storia è Kat, una giovane ciclista con una missione: salvare Wheel World dal collasso totale. Per poterlo fare è dunque necessario correre in bicicletta ed esplorare uno splendido mondo aperto pieno di panorami impressionanti, segreti nascosti e gare che metteranno alla prova le nostre abilità. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Wheel World.

Wuchang: Fallen Feathers - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 24 luglio (Ultimate, PC) Uno dei due titoli di maggior rilievo in arrivo in questo periodo su Game Pass è sicuramente Wuchang: Fallen Feathers, altro nuovo titolo in uscita attraverso il servizio in abbonamento di Microsoft. Un combattimento in Wuchang: Fallen Feathers Sviluppato da Leenzee Games, è un souls-like che aderisce in maniera particolarmente fedele al canone del genere in questione, proponendo elementi di azione e gioco di ruolo incentrati soprattutto sugli scontri, che si presentano tecnici e impegnativi soprattutto per quanto riguarda i molti boss da affrontare. A dare una notevole identità, come spiegato anche nella nostra recensione di Wuchang: Fallen Feathers, è anche l'ambientazione, che fonde elementi storici ad altri fantasy e mitologici, mettendo in scena le gesta della combattente pirata Wuchang alle prese con numerosi nemici, la perdita della memoria e la terribile maledizione della misteriosa malattia pteromorfica, legata a un'antica eredità. Nella terra di Shu alla fine della Dinastia Ming, in un'epoca caratterizzata da sanguinosi conflitti, la ragazza si ritrova a lottare per sopravvivere alla propria maledizione e scoprirne la antiche origini.

Grounded 2 (Game Preview) - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 29 luglio (Ultimate, PC) Forse il gioco più interessante di questa seconda ondata di luglio è Grounded 2, nonché altro lancio al day one su Game Pass e produzione first party di Xbox Game Studios provenendo dall'iperattivo team Obsidian. È il seguito diretto dell'ottimo survival ispirato alla fantascienza anni 80, che vede anche in questo caso un gruppo di ragazzi ritrovarsi miniaturizzati e dispersi in un giardino, che dalla nuova prospettiva diventa un luogo pieno di minacce e meraviglia. Dopo il lungo sviluppo del capitolo iniziale, Grounded 2 parte sicuramente avvantaggiato ma dovrà effettuare anche lui un notevole percorso di arricchimento ed espansione durante il suo periodo di Game Preview. L'idea è di proporre un seguito potenziato in tutto e per tutto del geniale concetto originale, espandendo il mondo esplorabile e riempiendolo di nuovi nemici, attività e segreti da scoprire, ovviamente ampliando anche le possibilità di crafting, combattimento, costruzione e sopravvivenza. Chi ha già giocato l'originale si lancerà probabilmente a capofitto in questa nuova avventura, che rappresenta anche qualcosa di veramente originale per chi la prova per la prima volta.

Farming Simulator 25 - Cloud, Xbox e PC, 1 agosto (Ultimate, PC, Standard) La simulazione di agricoltura da parte di Giants Software rappresenta ormai un vero e proprio colosso nelle produzioni di questo genere, e la nuova edizione proposta su Game Pass conferma la bontà del concetto con un'evoluzione in varie direzioni. Uno dei grandi veicoli di Farming Simulator 25 Farming Simulator 25 si presenta come un'estesa simulazione agricola che abbraccia numerosi ambiti del lavoro nei campi, cercando di portare sullo schermo tutta la complessità di una grande azienda agricola e le numerose attività richieste per poter essere gestita al meglio. La serie continua ad essere un grande punto di riferimento per le simulazioni in generale, e l'edizione 2025 porta con sé arricchimenti in ogni ambito: nuove ambientazioni, strutture, veicoli, colture e situazioni ci portano a dover gestire tanti aspetti differenti, compresa la necessità di far fronte a imprevisti come condizioni meteo estreme e variabili inaspettate che costringono a modificare le strategie e trovare sempre nuove soluzioni. Dal realismo nella resa dei veicoli alla quantità di vegetali e animali presenti, Farming Simulator 25 è la simulazione agricola definitiva per tutti coloro che hanno la giusta inclinazione al pollice verde, e a quanto pare tra i videogiocatori ce ne sono davvero tanti.