Five Nights at Freddy's 2 si mostra con un nuovo terrificante trailer che conferma la data di uscita

La descrizione ufficiale del video recita: "Non sono più solo da Freddy's. Nel 2023, il fenomeno horror della Blumhouse, Five Nights at Freddy's basato sulla serie di videogiochi di successo di Scott Cawthon, è diventato il film horror con il maggior incasso dell'anno. Ora inizia un nuovo sconvolgente capitolo del terrore animatronico. È passato un anno dall'incubo soprannaturale alla Freddy Fazbear's Pizza. Le storie su ciò che è accaduto lì sono state trasformate in una leggenda locale, ispirando il primo Fazfest della città."

Blumhouse ha reso disponibile il trailer di Five Nights at Freddy's 2 , che sarà nelle sale italiane il 4 dicembre 2025 .

Il trailer di Five Nights at Freddy's 2

La descrizione continua così: "L'ex guardia di sicurezza Mike (Josh Hutcherson) e l'agente di polizia Vanessa (Elizabeth Lail) hanno nascosto la verità alla sorella undicenne di Mike, Abby (Piper Rubio), riguardo al destino dei suoi amici animatronici."

"Ma quando Abby sgattaiola fuori per ricongiungersi con Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, si scatenerà una serie di eventi terrificanti, che riveleranno oscuri segreti sulla vera origine di Freddy's e scateneranno un orrore a lungo dimenticato e nascosto per decenni."

"Il cast di Five Nights at Freddy's 2 include il ritorno dei co-protagonisti Theodus Crane nel ruolo di Jeremiah e il leggendario Matthew Lillard nel ruolo di William Afton. Il film presenta nuovi personaggi interpretati da Freddy Carter (Shadow and Bone, Pennyworth), Wayne Knight (Jurassic Park, Seinfeld), Mckenna Grace (Ghostbusters, Annabelle 3) e l'icona dell'horror Skeet Ulrich (Scream, Riverdale). Five Nights at Freddy's 2 è diretto dall'acclamata regista Emma Tammi, già alla guida del primo film, e scritto dal creatore della serie di videogiochi Scott Cawthon."

Ricordiamo infine che il primo poster ufficiale di Five Nights at Freddy's 2 svela un noto personaggio della serie.