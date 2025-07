PS Plus propone il 40% di sconto su tutti i livelli di abbonamento, ma a certe condizioni

Secondo alcune segnalazioni, infatti, in modo casuale alcuni utenti stanno ottenendo un 40% di sconto per tutti i livelli dell'abbonamento, ovvero Essential, Extra e Premium .

Se non siete abbonati a PS Plus e siete interessati a ottenere l'abbonamento, forse dovreste dare un'occhiata alla pagina degli abbonamenti per verificare se avete ricevuto un sconto .

I dettagli noti sullo sconto del PS Plus

Per verificare se avete accesso allo sconto potete andare a questa pagina tramite browser, facendo l'accesso col vostro account PlayStation, oppure usare direttamente la vostra console. Secondo le segnalazioni, gli sconti sono attivi negli USA, nel Regno Unito e in varie nazioni europee e paiono validi per i pacchetti da 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi.

La promozione del PS Plus ora attiva

Va però precisato che è chiaramente casuale: alcuni lo ottengono, altri no. Online ci sono giocatori che affermano di aver ricevuto uno sconto su un account che non usava PS Plus dal 2018, mentre altri dicono di averlo ricevuto anche se sono passati solo due mesi da quanto il servizio è scaduto.

I prezzi in euro per intero anno di servizio sono:

43.19€ per l'Essential

75.59€ per l'Extra

91.19€ per il Premium

Se siete già abbonati, potete evitare di verificare visto che Sony non propone di norma sconti per allungare l'abbonamento ma solo per iscriversi nuovamente ad esso.

Se invece avete accesso allo sconto, pare che avrete fino al 21 agosto per sfruttarlo, ma in linea di massima è meglio non rischiare e sfruttarlo appena ne avete occasione.