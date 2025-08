Il codice per gli avatar gratuiti per PS4 e PS5, basati su God of War, Diablo 4 e non solo

Se avete un account italiano, dovete usare ovviamente il codice europeo , ma per completezza indichiamo i codici per tutte le regioni.

Un elemento spesso fondamentale per molti utenti online è la scelta del proprio avatar, una immagine che ci rappresenterà online e che ci permetterà di far subito capire agli altri cosa ci appassiona, di che pasta siamo fatto oppure se siamo stati abbastanza attenti da usare un codice gratuito fornito da Sony per PlayStation. Quest'ultimo caso ha luogo ora, visto che sono disponibili cinque avatar gratuiti per l'account PSN , usando il codice che trovate poco sotto.

Il codice da usare per ottenere gli avatar gratis di PlayStation

Se volete aggiungere gli avatar al vostro account PSN, dovete usare i seguenti codici:

Europa | PEDN-MARA-T2M9

USA | JGE9-RHJ3-3DLC

Australia | PEDN-MARA-T2M9

Asia | HRK4-G9LC-LHLC

Giappone | 4E9K-GTKL-5476

I cinque avatar in regalo per gli abbonati di PS Plus

Per quanto riguarda i tipi di avatar sbloccati, si tratta di cinque artwork tutti posizionati sopra il logo di PS Plus. Precisamente avrete accesso a:

Lilith di Diablo 4

Kratos e Atreus di God of War

Sweet Tooth di Twisted Metal

V versione femminile di Cyberpunk 2077

Il castello di Hogwarts con un personaggio sopra un ippogrifo da Hogwarts Legacy

Avete tempo per usare il codice fino al 10 settembre e per usarlo è necessario essere abbonati a PS Plus, visto che si tratta di una promozione per gli abbonati. Tutti gli altri purtroppo non vi avranno accesso.

Ricordiamo poi che PS Plus propone il 40% di sconto su tutti i livelli di abbonamento, ma a certe condizioni.