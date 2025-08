I giochi “gratis” del PlayStation Plus di agosto sono disponibili, c'è anche Lies of P

Come da programma da stamani i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di agosto sono disponibili per tutti gli abbonati. Gli iscritti al servizio di Sony (di qualunque livello) possono dunque riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale.

Scopriamo i nuovi giochi di agosto per gli abbonati al PS Plus

La portata principale del PlayStation Plus Essential di questo mese è senza dubbio Lies of P, l'action GDR in stile souls-like che rappresenta una rivisitazione decisamente oscura della favola di Carlo Collodi. Ambientato nella città di Krat, un tempo splendida ma ora ridotta a un inferno popolato da orrori indicibili a causa della rivolta dei burattini, i giocatori vestono i panni del burattino chiamato P: una marionetta dal cuore speciale, il capolavoro del celebre inventore Geppetto, che viene risvegliata da una voce misteriosa perché combatta gli automi e liberi Krat dall'assedio. Lies of P è uno dei souls-like più apprezzati dagli ultimi anni, caratterizzato da una direzione artistica ispirata e un sistema di combattimento profondo e soddisfacente: insomma non dovrebbe mancare nella collezione degli appassionati del genere, come spiegato anche nella nostra recensione di Lies of P.

DayZ è un survival sandbox multiplayer ambientato in un mondo post-apocalittico devastato da un'epidemia virale. I giocatori impersonano sopravvissuti immuni, costretti a esplorare tre mappe principali molto vaste per trovare cibo, acqua, armi e riparo. Oltre agli infetti, bisogna affrontare animali selvatici, condizioni climatiche estreme e altri giocatori, che possono essere alleati o minacce, con la conseguenza che ogni scontro o situazione può portare alla morte se si agisce in maniera superficiale e spensierata.

Ultimo, ma non per importanza, My Hero One's Justice 2 è un picchiaduro 3D basato sul celebre manga e anime My Hero Academia. Il gioco permette di combattere nei panni di eroi e villain iconici, sfruttando i loro poteri speciali in arene distruttibili. La modalità storia prosegue dagli eventi del primo capitolo, narrando le vicende di Deku e dei suoi compagni dopo lo scontro tra All Might e All For One. Il gioco è caratterizzato da uno stile grafico fedele all'opera originale e combattimenti spettacolari. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di My Hero One's Justice 2.