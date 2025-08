I giochi in uscita ad agosto su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

Da Mafia: Terra Madre a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, da Black Myth: Wukong a Gears of War: Reloaded, ecco i giochi in arrivo ad agosto su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2.

Il mese che è appena cominciato si prospetta piuttosto caldo dal punto di vista delle uscite. Se infatti è Mafia: Terra Madre il titolo inedito più atteso di agosto, sono davvero tanti i giochi di spessore che faranno il proprio debutto nei prossimi giorni; a cominciare da Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, l'ambizioso remake del classico action stealth diretto da Hideo Kojima. Ci troviamo inoltre di fronte a un mese bizzarro dal punto di vista delle strategie multipiattaforma, visto che da una parte approderanno su PS5 due ex esclusive di peso come Gears of War: Reloaded e Senua's Saga: Hellblade 2; dall'altro assisteremo all'arrivo su Xbox Series X|S di Helldivers 2 e Black Myth: Wukong, per molto tempo disponibili solo sulla piattaforma Sony. Completano la lista dei giochi in uscita ad agosto prodotti come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition, la versione console di Delta Force, Super Robot Wars Y, Lost Soul Aside, Shinobi: Art of Vengeance e The Rogue Prince of Persia, finalmente pronto a uscire dall'accesso anticipato.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 5 agosto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 arricchisce in maniera sostanziale l'esperienza del primo capitolo, mantenendo intatto l'impianto da anime fighter che CyberConnect2 conosce molto bene ma offrendo una modalità storia decisamente più corposa, che copre gli eventi di tre differenti archi narrativi della serie animata: Il Quartiere dei Piaceri, Il Villaggio dei Forgiatori e L'Addestramento dei Pilastri. Tre dei protagonisti di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 Non è tutto: fra le modalità incluse c'è anche Il Cammino di un Ammazzademoni, che riassume gli eventi della prima stagione attraverso sei combattimenti, e Percorsi di Addestramento: un tragitto a tabelle in cui dovremo affrontare sfide sempre più difficili mentre cerchiamo di completare il nostro allenamento con i nove potentissimi Pilastri della Squadra Ammazzademoni. Le modalità Scontro e Scontro Online fanno il proprio ritorno, forti stavolta di un roster composto da oltre quaranta personaggi, mentre sul piano del gameplay gli sviluppatori hanno riproposto le meccaniche collaudate di sempre, aggiungendo però alcune interessanti novità; come le Dual Art, devastanti mosse speciali nate dalla collaborazione fra due combattenti. Una sequenza di combattimento di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, anche stavolta la campagna include sezioni esplorative davvero banali e limitate, ma tutti gli altri aspetti della produzione appaiono decisamente curati e la realizzazione tecnica mette in campo personaggi e scenari in cel shading davvero ben realizzati.

Mafia: Terra Madre In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S l'8 agosto Mafia: Terra Madre ci porta nella Sicilia dei primi del '900 per raccontare la storia di Enzo, un giovane orfano venduto da bambino come schiavo per lavorare in una miniera di zolfo. Sopravvissuto a un destino crudele grazie alla sua determinazione, trova nella famiglia mafiosa dei Torrisi un'occasione di riscatto, ma fino a che punto sarà disposto a spingersi per ottenere potere e appartenenza? Sviluppato da Hangar 13 con la collaborazione di Stormind Games, il nuovo capitolo della serie di 2K Games riprende la formula tradizionale di Mafia e punta a consegnarci una rappresentazione quanto più possibile autentica dell'ambientazione, anche grazie a un cast di attori in cui figurano molti interpreti italiani e alla presenza di un doppiaggio in... siciliano. Dal punto di vista del gameplay, il gioco miscela azione frenetica, scontri a fuoco e spettacolari inseguimenti in auto o a cavallo con sequenze stealth in cui bisogna muoversi silenziosamente e prendere i nemici alla sprovvista. Non mancano tuttavia viscerali combattimenti corpo a corpo in cui Enzo usa il coltello per portare a termine gli spietati incarichi che gli sono stati assegnati. Enzo tira fuori il coltello in Mafia: Terra Madre Nel nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Mafia: Terra Madre abbiamo accennato anche al comparto tecnico di questo capitolo, che utilizza l'Unreal Engine 5 per portare sullo schermo personaggi convincenti, dotati di espressioni facciali realistiche, che si muovono all'interno di scenari tanto suggestivi quanto dettagliati.

Senua's Saga: Hellblade 2 In uscita su PS5 il 12 agosto Una delle esclusive Xbox più importanti approda ad agosto su PS5: stiamo parlando di Senua's Saga: Hellblade 2, l'ultimo progetto di Ninja Theory: un percorso introspettivo, fra realtà e visioni, che ci vedrà esplorare gli affascinanti scenari dell'Islanda del X secolo mentre facciamo i conti con le voci nella testa della protagonista. Cosa le sussurrano? Senua immersa nell'acqua in una sequenza di Senua's Saga: Hellblade 2 Coinvolta in una disperata battaglia contro i giganti che minacciano la sua gente, la guerriera si ritrova a dover affrontare un percorso pieno di enigmi da risolvere e di insidie da cui difendersi, a volte reali e a volte frutto della sua immaginazione: una formula che ci porta a dubitare spesso di ciò che vediamo e di ciò che ascoltiamo nel corso della campagna. Quest'ultima non vanta una durata enorme, si completa nel giro di sei o sette ore e mette in campo un gameplay fondamentalmente lineare, che ci chiede di osservare l'ambiente per ricostruire simboli e manipolare lo scenario con elementi mistici. Sono presenti dei combattimenti, ma ben più rari di quanto fosse lecito attendersi e privi di un concreto spessore. Senua sente le voci in Senua's Saga: Hellblade 2 Se avete letto la nostra recensione di Senua's Saga: Hellblade 2, saprete che alla fine dei conti l'ambizioso progetto dello studio inglese era stato immaginato proprio in questa maniera: un viaggio sensoriale, che trae vantaggio dalle più sofisticate tecnologie attualmente disponibili per immergerci in un mondo carico di straordinarie atmosfere.

Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition In uscita su PC il 14 agosto Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition è la remaster del grande classico firmato Relic Entertainment, storico punto di riferimento per gli appassionati di strategici in tempo reale e dell'universo di Warhammer 40.000. Dotato di un comparto tecnico ridisegnato, di una grande quantità di contenuti e del supporto completo alle mod, il gioco celebra l'originale del 2004 nella maniera migliore possibile. La grafica rimasterizzata di Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition La Definitive Edition include infatti ben quattro campagne complete, nove fazioni giocabili e oltre duecento mappe, offrendo decine di ore di gameplay. L'aspetto tecnico è stato ampiamente rivisitato: le texture delle unità sono ora quattro volte più dettagliate rispetto all'originale, mentre effetti come illuminazione, ombre e riflessi sono stati aggiornati al fine di offrire un'esperienza visiva moderna, pur rimanendo fedeli allo stile di partenza.

Delta Force In uscita su PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 19 agosto Dopo il successo riscosso su PC, lo sparatutto di Team Jade arriva anche su PlayStation e Xbox ad agosto: ambizioso e visivamente impressionante, Delta Force include due differenti modalità, Warfare e Operations, che puntano a soddisfare le esigenze di tipologie di pubblico diverse, fra battaglie su larga scala e meccaniche da extraction shooter. Uno scontro fra veicoli in Delta Force La modalità Warfare ci catapulta all'interno di scontri aperti a un massimo di centoventotto giocatori che includono veicoli, ambienti distruggibili e obiettivi da conquistare che donano all'esperienza un carattere territoriale, vicino a quello della serie Battlefield, a cui il gioco si ispira in maniera molto chiara; anche sul piano delle mappe, che puntano a supportare il gameplay con le loro peculiarità. La modalità Operations si ispira invece alle dinamiche di estrazione che vanno forte in determinati contesti, proponendo un'azione frenetica e veloce in cui bisogna accedere allo scenario, raccogliere bottino, completare gli eventuali incarichi e sopravvivere appunto fino al momento dell'estrazione, ma con qualche extra di indubbio interesse. Una sparatoria in Delta Force Il risultato finale è infatti più accessibile rispetto ai maggiori esponenti del genere, ci sono alcune stuzzicanti variazioni sul tema, è possibile rianimare i compagni, approfittare di un sistema di loot semplificato e di un arsenale davvero consistente, caratterizzato dalla presenza di armi ampiamente personalizzabili.

Black Myth: Wukong In uscita su Xbox Series X|S il 20 agosto Disponibile finora solo su PC e PS5, Black Myth: Wukong debutta finalmente su Xbox Series X|S questo mese, consegnando ai possessori della console Microsoft una delle esperienze action più interessanti degli ultimi anni, titolo d'esordio di un team di sviluppo cinese che ha voluto reinterpretare Il Viaggio in Occidente trasformandolo in un'esperienza entusiasmante. Lo scontro con un boss in Black Myth: Wukong Nel gioco ci ritroveremo al comando del "prescelto", un guerriero appartenente alla stessa stirpe di Sun Wukong, a cui viene affidato il difficile compito di recuperare una serie di artefatti leggendari necessari per risvegliare l'immortale Re Scimmia nell'ambito di una campagna caratterizzata da un comparto narrativo che si rivela sorprendentemente affascinante, dipanandosi attraverso splendide sequenze di intermezzo. È tuttavia il gameplay il vero protagonista, forte di un sistema di combattimento e di progressione che ricorda da vicino la tradizione dei soulslike e si distingue per un grado di sfida assolutamente non banale, spingendoci a sfruttare al massimo tutte le capacità del nostro personaggio mentre passiamo da un avversario all'altro, da un boss all'altro, dosando sapientemente manovre speciali e stamina, colpi devastanti e schivate effettuate all'ultimo istante. Il prescelto affronta un altro avversario in Black Myth: Wukong Sebbene le mappe, pur visivamente straordinarie, si limitino a proporre un percorso lineare che ci conduce verso il nostro prossimo nemico, l'impianto confezionato da Game Science si distingue per la spettacolarità degli scontri e per una realizzazione tecnica davvero incredibile. Avete letto la nostra recensione di Black Myth: Wukong?

Gears of War: Reloaded In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 26 agosto Nessuno pensava che questo giorno sarebbe mai arrivato, eppure il prossimo 26 agosto assisteremo al debutto di Gears of War: Reloaded anche su PS5, con la riedizione di un remake che migliora in maniera sostanziale il capitolo originale della serie sparatutto sviluppata in origine da Epic Games, da sempre uno dei brand più significativi per l'ecosistema Xbox. I protagonisti di Gears of War: Reloaded Chi non ha mai provato la saga con protagonista Marcus Fenix, le truppe COG e la loro disperata guerra contro le Locuste per la liberazione del pianeta Sera potrà finalmente toccare con mano le meccaniche third person shooter che hanno reso così celebre questa ormai ex esclusiva Microsoft, con le sue armi iconiche, le ricariche attive e un sistema di copertura che ha fatto scuola. La campagna, giocabile in solitaria o in cooperativa, ci condurrà attraverso missioni in cui ci troveremo ad affrontare truppe di nemici sempre più pericolosi, gigantesche aberrazioni e boss apparentemente implacabili, mentre il comparto multiplayer competitivo punterà a rilanciare un'esperienza che ai tempi ha entusiasmato milioni di giocatori. Un frenetico inseguimento in Gears of War: Reloaded Fra deathmatch a squadre, tutti contro tutti, modalità territoriali e altre variazioni, verremo chiamati a imbracciare il fedele Lancer e il fucile a pompa per imporre il nostro nome nelle classifiche alla fine di ogni singola partita. Abbiamo provato la beta di Gears of War: Reloaded il mese scorso ed è stato come ritrovare un vecchio amico.

Helldivers 2 In uscita su Xbox Series X|S il 26 agosto Per un'esclusiva che se ne va ce n'è una che arriva, e così questo mese gli utenti Xbox potranno cimentarsi con uno dei live service di maggior successo mai prodotti da Sony, ovverosia Helldivers 2: uno sparatutto a base cooperativa che riesce a coniugare azione frenetica, ironia militare e una progressione condivisa che coinvolge l'intera community. Una sequenza di combattimento di Helldivers 2 Membri di una milizia in stile Starship Troopers, inviati dal comando della Super Terra a liberare pianeti invasi da terribili creature, nel gioco sviluppato da Arrowhead Game Studios avremo a che fare con una campagna galattica dinamica, in cui ogni settore presenta una percentuale di occupazione nemica e tutti i giocatori, completando diverse tipologie di missioni, possono contribuire a ridurla. Il gameplay si basa dunque su obiettivi personali e comunitari, andando ad alimentare un senso di appartenenza e di progressione che costituisce la base concreta di un prodotto semplice ma brillante, dotato di un gameplay solido e impreziosito da alcune interessanti sfaccettature, capaci di aumentare lo spessore strategico degli scontri. Una sequenza di Helldivers 2 Come avrete letto nella nostra recensione di Helldivers 2, ci troviamo di fronte a un titolo che dà ovviamente il meglio in presenza di una squadra affiatata, in cui ogni componente lavora supportando i propri compagni, rianimandoli in caso di necessità e combattendo con coraggio battaglie che sembrano perse in partenza.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 28 agosto Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il remake del grande classico diretto da Hideo Kojima: un progetto non facile, che infatti punta a riproporre l'esperienza originale senza apportare modifiche sul piano strutturale e narrativo, ma andando a ridisegnare completamente la grafica e introducendo alcune migliorie tese a rendere meno legnoso il gameplay. Snake punta una pistola in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Per quanto conservative, le scelte effettuate in questo caso da Konami e dagli sviluppatori di Virtuos si pongono come l'unica strada possibile per riproporre un titolo così iconico, che ha segnato una sostanziale evoluzione nella formula di Metal Gear Solid andando ad abbracciare le opportunità garantite dalle più sofisticate tecnologie dell'epoca. Dicevamo dei miglioramenti: il sistema di mira, il layout dei comandi e la gestione dell'inventario sono diventati più intuitivi e al passo coi tempi, mentre tutte le meccaniche legate all'infiltrazione, al combattimento corpo a corpo, le routine dei nemici e la rilevazione delle collisioni sono quelle originali: un approccio che potrebbe mostrare il fianco a qualche imprecisione di troppo. Snake si apposta in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Detto questo, visivamente il lavoro di rifacimento appare ben evidente e dona nuova vita tanto ai personaggi quanto alle ambientazioni, che vantano un livello di dettaglio sostanzialmente più alto. Lo scorso settembre abbiamo provato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, avete letto l'articolo?

Super Robot Wars Y In uscita su PC, PS5 e NSW il 28 agosto La storica serie strategica di Bandai Namco fa il proprio ritorno con un nuovo capitolo per PC, PS5 e Nintendo Switch: si tratta di Super Robot Wars Y ed è pronto a coinvolgerci ancora una volta con il suo ampio roster di super robot e real robot: da Gundam a Mazinkaiser, da Reideen a Combattler V, da Getter Robot Arc a Macross. Combattler V si prepara all'attacco in Super Robot Wars Y Ritrovatisi a dover combattere insieme, pur appartenendo a universi differenti, i protagonisti del gioco dovranno superare sfide clamorose all'interno di mappe piene di insidie e trappole, sfruttando al meglio le capacità dei loro robot, pianificando con attenzione ogni manovra e sfruttando novità come l'Assist Link, che consente anche a personaggi secondari di partecipare attivamente ai combattimenti.

Lost Soul Aside In uscita su PC e PS5 il 29 agosto Il miracoloso China Hero Project realizzato in origine da un singolo sviluppatore sta finalmente per diventare realtà: salvo imprevisti dell'ultimo momento, Lost Soul Aside uscirà su PS5 ad agosto, mostrandoci l'evoluzione di un action game ispirato ai grandi classici del genere, che punta a portare sullo schermo un gameplay frenetico ed esaltante, fatto di combattimenti e sequenze di grande impatto. Il protagonista di Lost Soul Aside Al comando di Kaser, un giovane guerriero che si lancia in un disperato inseguimento quando l'anima di sua sorella Louisa viene rubata da un'orda di creature interdimensionali, dovremo visitare mondi sconosciuti e affrontare avversari sempre più forti sfruttando al massimo le capacità del protagonista e della creatura draconica che lo accompagna, Arena. L'esperienza di Lost Soul Aside è fortemente caratterizzata da un sistema di combattimento veloce, tecnico e spettacolare, alimentato da combo devastanti, schivate perfettamente eseguite e contrattacchi in grado di aprire la guardia dei nemici per consentirci di affondare il colpo fatale, che si tratti di creature di basso livello oppure di giganteschi boss. Uno dei nemici che dovremo affrontare in Lost Soul Aside Non manca tuttavia un'attenzione verso gli elementi esplorativi, visto che potremo visitare scenari ampi e suggestivi, pieni di segreti da svelare e di attività con cui cimentarsi, mentre veniamo supportati da un comparto artistico sorprendente, sempre pronto a lasciarci interdetti con le sue originali soluzioni.

Shinobi: Art of Vengeance In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 29 agosto Shinobi: Art of Vengeance segna il ritorno dell'iconico arcade SEGA per opera dello stesso team che ha realizzato Streets of Rage 4, e che ora vuole confrontarsi con un altro grande classico della casa giapponese per fare in modo che l'imbattibile ninja Joe Musashi, ultimo membro del Clan Oboro, possa affrontare una nuova battaglia contro la ENE Corporation del malvagio Lord Ruse. Il protagonista di Shinobi: Art of Vengeance alle prese con un nemico Il gameplay del gioco fonde tradizione e innovazione, mettendo in campo combattimenti frenetici che sfruttano l'ampio repertorio del protagonista fra colpi leggeri e pesanti, combinazioni, schivate, il lancio dei kunai e naturalmente le tecniche Ninjutsu, che una volta eseguite possono ripulire lo schermo dai nemici o infliggere gravi danni anche ai più coriacei boss. L'esplorazione degli scenari, che avviene rigorosamente in un contesto bidimensionale, può contare su fondali ispirati all'arte tradizionale giapponese, suggestivi e curati in ogni dettaglio, mentre il design dei livelli non si fa mancare percorsi alternativi ed elementi in stile metroidvania, che donano valore al backtracking e aggiungono un certo grado di rigiocabilità all'avventura. Le tante trappole di uno dei livelli di Shinobi: Art of Vengeance Abbiamo provato Shinobi: Art of Vengeance alcune settimane fa e siamo rimasti conquistati dalle tante novità introdotte dagli sviluppatori rispetto alla formula originale, dall'eccellente direzione artistica e da un gameplay che riesce a essere al contempo immediato e accessibile ma difficile da padroneggiare.

The Rogue Prince of Persia In uscita su PC ad agosto Dopo un lungo periodo in accesso anticipato, che ha portato anche a sostanziali cambiamenti dal punto di vista artistico e produttivo, The Rogue Prince of Persia si prepara finalmente al lancio ufficiale, forte degli aggiornamenti, delle rifiniture e dei tanti contenuti che il team di sviluppo ha introdotto finora, andando ad arricchire in maniera importante l'impianto di partenza. Il "nuovo" The Rogue Prince of Persia Reinterpretazione in stile roguelike del classico Ubisoft, il gioco considera la morte un elemento di gameplay, attraverso cui il nostro personaggio torna indietro nel tempo, riuscendo però a conservare alcuni dei potenziamenti ottenuti fino a quel momento e disegnando così i tratti di un sistema di progressione solido e convincente. Sul piano del gameplay il titolo realizzato da Evil Empire è veloce e dinamico, fortemente caratterizzato da scenari generati proceduralmente e da un sistema di combattimento vario e soddisfacente, che consente di utilizzare diverse armi per il corpo a corpo e gli attacchi dalla distanza che vengono distribuite in maniera casuale, di tentativo in tentativo. Una sequenza di The Rogue Prince of Persia Non manca ovviamente la componente platform, che si esprime attraverso salti, corse sui muri e interazioni che richiamano i capitoli originali, mentre il comparto tecnico e artistico, come detto, è stato rivisitato rispetto a uno stile iniziale forse troppo azzardato. Abbiamo provato The Rogue Prince of Persia lo scorso novembre.