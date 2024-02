Tra insettoni arrabbiati, robot pieni di motoseghe e un ricchissimo arsenale orbitale, questo gioco è garanzia di divertimento e in questa recensione di Helldivers 2 vi racconteremo di tutti i modi in cui i suoi sviluppatori sono riusciti a farci tornare alla mente i bei vecchi tempi di Bad Company.

Sviluppato da Arrowhead Game Studios ed edito da Sony Interactive Entertainment , Helldivers 2 porta nella contemporaneità un modo di fare videogiochi vecchia scuola, fatto di situazioni assurde, esplosioni arroganti, plateali prese in giro e azione. Il filmato introduttivo basta per capire il tono dell'intera esperienza: a metà tra un vero video di reclutamento dell'esercito americano e una citazione diretta a Starship Troopers, i giocatori vengono invitati a unirsi agli Helldivers, una forza d'élite nata per imporre diffondere la democrazia e la libertà sui pianeti di frontiera della Super Terra.

Fin troppi sviluppatori utilizzano nel materiale promozionale del titolo a cui stanno lavorando la frase: "Mettere il divertimento prima di ogni altra cosa". Gli autori di Helldivers 2 sono i primi che, negli ultimi anni, hanno fatto uscire un'opera in cui si sente veramente che il sorriso sul volto di chi gioca è stata la loro priorità. Il primo capitolo era una piccola gemma, grazie a meccaniche solide e al fuoco amico non disattivabile. Quell'esperienza ora è cresciuta, ha spostato la sua visuale in terza persona, ha migliorato enormemente la grafica e si è rifinita per diventare il punto di riferimento tra gli sparatutto PvE cooperativi.

Libertà e mitragliatrici

Helldivers 2 non si prende mai troppo seriamente

Dopo un breve ma efficace tutorial, ogni nuovo Helldiver viene assegnato a un incrociatore con cui raggiungere il pianeta dove lo attende la prossima missione. Nella Guerra Galattica attualmente in corso ci sono due fronti attivi: uno contro degli insettoni proprio in stile Starship Troopers e uno contro dei robot semi organici che vivono su pianeti in cui è sempre notte. Attualmente queste sono le uniche fazioni nemiche presenti ma, aprendo il menù di selezione delle missioni, si vedono molti spazi vuoti nella mappa stellare ed è evidente il piano degli sviluppatori di aggiungere destinazioni e nemici nel corso del tempo.

Helldivers 2, infatti, è un gioco che oltre ad avere una progressione personale ha anche una progressione della community. Ogni pianeta e ogni settore ha una percentuale di "occupazione nemica" che i giocatori devono "liberare" e tutte le missioni di tutti gli Helldiver contribuiscono a questo obiettivo. Nella vostra schermata degli obiettivi, infatti, troverete sia incarichi personali (come uccidere un certo numero di nemici o completare un certo tipo di missione) sia incarichi della community come liberare un intero settore composto da più pianeti dalla presenza nemica. Tutti hanno un conto alla rovescia attivo e se i giocatori riescono a completarlo ricevono una grossa quantità di valuta dedicata alla progressione.

Su ogni pianeta, poi, sono disponibili diverse categorie di missioni, alcune più incentrate sulla protezione di avamposti contro ondate di nemici, altre più sullo scovare e distruggere a colpi di granate i nidi degli insettoni. Ogni incarico ha obiettivi primari e secondari il cui completamento influisce sul successo della missione e sulla quantità di esperienza guadagnata. C'è un bonus per le missioni ripetute e un malus se alla fine non si è riusciti a fuggire. Dopo aver portato a termine l'incarico principale, infatti, la missione non si limita a finire perché bisogna resistere fino all'arrivo del velivolo per la fuga: due minuti di inferno di bombe e proiettili a cui dovrete sopravvivere per tornare in orbita con tutti gli arti attaccati.

Sparsi per le mappe ci sono dei collezionabili chiamati Campioni, non ignorateli perché sono la valuta necessaria a migliorare la vostra nave e a ricevere i potenziamenti orbitali più in fretta e più frequentemente. Ci sono anche dei microscopici cenni alla storia di questo universo. Helldivers 2, infatti, non ha una vera e propria narrativa, solo "l'infinita ascesa verso la libertà e la democrazia" come ci ha detto il colonnello alla fine di un paio di missioni. Questo significa che il senso di progressione è dato dagli obiettivi personali o della comunità oltre che dalla brama di provare sul campo le nuove armi e i potenziamenti orbitali che si sbloccano di livello in livello.