NVIDIA svela tre nuovi giochi che ricevono il supporto al DLSS questa settimana

NVIDIA ricorda che Smalland: Survive the Wilds uscirà dall'early access il 15 febbraio, mentre Skull and Bones sarà pubblicato il 16 febbraio con DLSS 2 & Ray Tracing.

NVIDIA ha annunciato che tre nuovi titoli sono ora supportati dal DLSS ! Precisamente, questa settimana saranno disponibili Banishers: Ghosts of New Eden con DLSS 3, Smalland: Survive the Wilds e Skull and Bones con DLSS 2. NVIDIA ha anche pubblicato nuovi Game Ready Driver che ottimizzeranno l'esperienza di gioco in Skull and Bones.

Da oggi disponibile, Banishers: Ghosts of New Eden con DLSS 3

I protagonisti di Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden è già disponibile con DLSS 3, DLSS 2, Reflex e DLAA.

Secondo quanto indicato, Banishers: Ghosts of New Eden in 4K, con le impostazioni massime attivate, otterrà un aumento delle prestazioni di 1,8 volte in media se usate una GPU della serie 4000.

Questo aggiornamento DLSS garantisce ai possessori delle GeForce RTX 4090 e RTX 4080 SUPER di andare oltre i 144 FPS in 4K. Se invece avete una GeForce RTX 4070 Ti SUPER potete aspettarvi di arrivare ai 120 FPS. Infine, chi gioca utilizzando una GeForce RTX 4070 SUPER può puntare a oltre i 100 FPS.

