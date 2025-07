Banishers: Ghosts of New Eden riceve l'upgrade per PS5 Pro in vista del debutto su PlayStation Plus Extra

Se vi state chiedendo il motivo dell'arrivo tardivo di questo update rispetto all'uscita del gioco e della PS5 Pro, la tempistica suggerisce una possibile spiegazione: Banishers: Ghosts of New Eden sarà presto disponibile nel catalogo riservato agli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium , precisamente a partire dal 15 luglio.

Focus Home Entertainment e il team di Don't Nod hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per Banishers: Ghosts of New Eden , che ora risulta ufficialmente " PS5 Pro Enhanced ", ovvero ottimizzato per sfruttare nativamente le potenzialità della console mid-gen di Sony.

Cosa cambia?

Al momento, le note della patch non sono ancora disponibili, quindi non è chiaro quali ottimizzazioni siano state effettivamente apportate sulla nuova console. L'annuncio ufficiale si limita a comunicare: "È ora di tornare a giocare con una grafica migliorata e prestazioni più fluide. New Eden non è mai stato così vicino ai vivi."

Su PS5 base il gioco offre due modalità grafiche: Quality, con risoluzione dinamica in 4K e 30 fps, e Performance, in 1440p e 60 fps. Non è escluso che su PS5 Pro si possa raggiungere il meglio di entrambi i mondi, ovvero 4K nativi o dinamici a 60 fps.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Banishers: Ghosts of New Eden è un action RPG narrativo ambientato nel 1695, dove i cacciatori di spiriti Red e Antea affrontano una maledizione sovrannaturale. Dopo la morte di Antea, il giocatore è chiamato a compiere una scelta cruciale: salvarla o rispettare il giuramento di proteggere i vivi. Ogni decisione incide profondamente sul corso della storia, in un mondo oscuro e carico di mistero.