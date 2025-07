Amazon Web Services lancia il suo marketplace per agenti AI con Anthropic come partner

Amazon punta sugli agenti intelligenti: in arrivo il marketplace su AWS che verrà realizzato in collaborazione con Anthropic.

Amazon Web Services (AWS) lancerà la prossima settimana un nuovo marketplace dedicato agli agenti AI, con Anthropic come uno dei principali partner. Il debutto ufficiale è previsto per il 15 luglio durante l'AWS Summit a New York, secondo quanto riportato da fonti vicine a TechCrunch. Ma cosa sono gli agenti AI? Si tratta di programmi intelligenti capaci di prendere decisioni ed eseguire compiti in modo autonomo, come interagire con software e gestire operazioni, il tutto grazie a modelli di intelligenza artificiale. Nonostante il termine sia ancora un po' vago, è chiaro che l'interesse nel settore è in forte crescita: tutte le grandi aziende tech, da OpenAI a Anthropic, puntano sugli agenti come il futuro dell'AI.

Cosa offrirà il nuovo marketplace? Con il nuovo marketplace, AWS offrirà alle startup uno spazio dove proporre direttamente i propri agenti IA ai clienti Amazon. Le aziende potranno sfogliare, cercare e installare agenti in base alle proprie esigenze, da un'unica piattaforma centralizzata. Questo approccio aiuterà a superare il problema della distribuzione, che finora era molto frammentata. AWS Per Anthropic, che ha già il sostegno di Amazon e potrebbe ricevere nuovi miliardi di investimenti, è un'opportunità strategica. L'azienda potrà far conoscere i propri agenti a un pubblico molto più ampio, inclusi utenti che magari oggi usano soluzioni di concorrenti come OpenAI. Inoltre, la visibilità del marketplace potrebbe spingere più sviluppatori a usare le API di Anthropic per creare nuovi agenti.