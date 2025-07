L'editore CI Games e lo studio di sviluppo Hexeworks, hanno annunciato tramite i loro canali social che il gioco di ruolo d'azione soulslike Lords of the Fallen ha superato i 5,5 milioni di giocatori in tutto il mondo. Si tratta di un ottimo risultato per quello che si presenta come uno dei migliori cloni dei titoli di FromSoftware sulla piazza.

Successo

"Mournstead arde più che mai, con oltre 5,5 milioni di Portatori di Lampada in tutto il mondo. La vostra strenua lealtà, i vostri feedback e la vostra passione hanno contribuito a plasmare Lords of the Fallen in ciò che è oggi... e nell'emozionante capitolo che verrà. Camminiamo nella luce!" Recita l'annuncio ufficiale, che purtroppo non fornisce dettagli sulla distribuzione del numero di giocatori.

Il messaggio è stato anche un'ottima occasione per ricordare che è già in lavorazione Lords of the Fallen 2, di cui ancora non si sa niente di certo.

Attualmente, e fino al 17 luglio, Lords of the Fallen è acquistabile con uno sconto del 67% su Steam. Se siete intenzionati a giocarci, questo è il momento giusto per lanciarvi. Per il resto, vi ricordiamo che è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.