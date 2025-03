La colonna sonora di Lords of the Fallen 2 verrà realizzata da un noto compositore

Hexworks e CI Games hanno annunciato che la colonna sonora di Lords of the Fallen 2 verrà realizzata dal noto compositore Walter Mair. Il musicista austriaco ha lavorato a numerosi film, serie televisive e videogiochi, distinguendosi per il suo stile cinematografico e per l'approccio innovativo.

Dopo aver completato gli studi a Vienna, Mair si è trasferito a Londra e lì ha cominciato a lavorare nell'industria dell'intrattenimento, componendo musiche per documentari e produzioni televisive che gli hanno consentito di farsi notare da registi e grandi studi, che gli hanno proposto di collaborare.

Fra i suoi lavori più recenti c'è la colonna sonora di Call of Duty: Modern Warfare 3, nominata per un BAFTA e un Ivor Novello Award, attualmente in lizza per sette premi ai GANG (Game Audio Network Guild) Awards di quest'anno: la cerimonia di assegnazione si svolgerà durante la GDC di San Francisco.

Nel 2022 ha firmato la colonna sonora della serie televisiva Liaison con Eva Green e Vincent Cassel, e quella di diversi thriller: The Bricklayer con Aaron Eckhard e Nina Dobrev, Infinite con Asa Butterfield, Tanya Reynolds e Robert Sheehan, Till Death con Megan Fox.