Lords of the Fallen 2 vuole essere più accessibile, è sviluppato in UE5 e sarà esclusiva Epic Games Store

Tramite un nuovo report dell'editore CI Games, abbiamo modo di vedere gli ultimi dettagli ufficiali su Lords of the Fallen 2, il gioco di ruolo d'azione soulslike previsto per il 2026, sebbene ancora non annunciato in modo completo.

La presentazione dovrebbe arrivare il prossimo anno secondo quanto indicato, con una "forte compagna marketing" alle spalle per pubblicizzare il videogioco. Viene anche indicato che l'opera è realizzata con Unreal Engine 5 (la più recente generazione del motore grafico di Epic Games).

Ovviamente tutti i dettagli sullo sviluppo e sui periodi di annuncio e pubblicazione sono riferimenti interni, quindi non è affatto detto che vengano rispettati. Lo sviluppo dei videogiochi è complesso e spesso fino a pochi mesi prima dell'uscita non si ha la certezza di poter rispettare i tempi.