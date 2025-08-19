Lords of the Fallen 2 è stato presentato con un trailer cinematografico

È stata anche confermata la finestra di lancio, seppur ampia: Lords of the Fallen 2 arriverà nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC, dove sarà disponibile in esclusiva temporanea su Epic Games Store .

I primi dettagli

Secondo le prime informazioni, l'oscurità Umbral ha consumato il mondo, lasciando un unico regno sospeso tra luce e rovina. Dopo che gli dèi hanno sottratto il potere sacro all'umanità, l'unica speranza è l'ascesa di un eroe capace di sfidare l'immortalità stessa.

I giocatori esploreranno un mondo devastato, dove il confine tra vita e morte si dissolve. Cittadelle lunari, templi in rovina e paesaggi inquietanti faranno da sfondo a un'avventura in cui ogni passo può essere l'ultimo.

Il sistema di combattimento, fluido e brutale, permetterà di affrontare i nemici con armi da mischia, magie e attacchi a distanza. Nei panni del custode della lanterna Umbral, sarà possibile attraversare due dimensioni parallele, ciascuna con percorsi, segreti e creature terrificanti.