1

Lords of the Fallen 2 ha copiato Elden Ring Nightreign? Parla il CEO di CI Games

Nei giorni scorsi Lords of the Fallen 2 è stato accusato di aver copiato Elden Ring Nightreign, ma il CEO di CI Games è intervenuto sulla questione mostrando delle prove.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/01/2026
Uno dei nemici di Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2
News Video Immagini

Lords of the Fallen 2 ha copiato Elden Ring Nightreign? L'accusa è stata mossa nei giorni scorsi, a fronte delle evidenti somiglianze fra il design del Crescent Host e quello di Wylder, ma il CEO di CI Games, Marek Tyminski, è intervenuto sulla questione.

"Sono lieto di poter dimostrare che le accuse di plagio mosse ieri sono false al 100%", ha scritto Tyminski. "Un nemico standard che abbiamo recentemente presentato è stato accusato di copiare Wylder da Elden Ring Nightreign."

"In realtà, tuttavia, questa armatura è stata finalizzata il 17 luglio 2024, quindi oltre cinque mesi prima dell'annuncio di Nightreign, e il modello completo era già integrato nel motore di gioco il 23 ottobre 2024. La cronologia è chiara."

Lords of the Fallen 2 avrà personaggi femminili attraenti e poco vestiti, non è "politicamente corretto" Lords of the Fallen 2 avrà personaggi femminili attraenti e poco vestiti, non è politicamente corretto

"Nel design fantasy medievale possono verificarsi sovrapposizioni visive. Rispettiamo FromSoftware, ma non copiamo altri studi. Le armature di Lords of the Fallen sono state ampiamente apprezzate e siamo convinti che Lords of the Fallen 2 non farà eccezione."

"Sosteniamo pienamente i nostri artisti, la loro originalità e l'integrità del loro lavoro", ha concluso il CEO di CI Games nel suo intervento.

Un sequel promettente

Presentato lo scorso agosto con uno spettacolare trailer cinematografico, Lords of the Fallen 2 promette di essere un sequel particolarmente ambizioso, determinato a superare il precedente capitolo sotto ogni punto di vista.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Il gioco sarà disponibile nel corso di quest'anno, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lords of the Fallen 2 ha copiato Elden Ring Nightreign? Parla il CEO di CI Games