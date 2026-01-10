Lords of the Fallen 2 ha copiato Elden Ring Nightreign? Parla il CEO di CI Games

Lords of the Fallen 2 ha copiato Elden Ring Nightreign? L'accusa è stata mossa nei giorni scorsi, a fronte delle evidenti somiglianze fra il design del Crescent Host e quello di Wylder, ma il CEO di CI Games, Marek Tyminski, è intervenuto sulla questione.
"Sono lieto di poter dimostrare che le accuse di plagio mosse ieri sono false al 100%", ha scritto Tyminski. "Un nemico standard che abbiamo recentemente presentato è stato accusato di copiare Wylder da Elden Ring Nightreign."
"In realtà, tuttavia, questa armatura è stata finalizzata il 17 luglio 2024, quindi oltre cinque mesi prima dell'annuncio di Nightreign, e il modello completo era già integrato nel motore di gioco il 23 ottobre 2024. La cronologia è chiara."
"Nel design fantasy medievale possono verificarsi sovrapposizioni visive. Rispettiamo FromSoftware, ma non copiamo altri studi. Le armature di Lords of the Fallen sono state ampiamente apprezzate e siamo convinti che Lords of the Fallen 2 non farà eccezione."
"Sosteniamo pienamente i nostri artisti, la loro originalità e l'integrità del loro lavoro", ha concluso il CEO di CI Games nel suo intervento.
Un sequel promettente
Presentato lo scorso agosto con uno spettacolare trailer cinematografico, Lords of the Fallen 2 promette di essere un sequel particolarmente ambizioso, determinato a superare il precedente capitolo sotto ogni punto di vista.
Il gioco sarà disponibile nel corso di quest'anno, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S.