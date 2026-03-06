Plaion e CI Games annunciano un accordo per la distribuzione di Lords of the Fallen 2

PLAION e CI Games hanno annunciato una collaborazione per il lancio del soulslike Lords of the Fallen II . Dopo il buon esito della partnership per il capitolo precedente, le due aziende hanno deciso di unire di nuovo le forze: PLAION sarà infatti il distributore fisico del gioco a livello globale. In pratica, la società si occuperà di tutte le operazioni legate alla distribuzione nei negozi di tutto il mondo, dalla logistica alle attività di trade marketing, sfruttando la propria rete internazionale e la forte presenza nei mercati.

Il nuovo titolo è previsto entro l'anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S e punta a espandere la formula del precedente capitolo con un'esperienza dark fantasy ancora più ambiziosa. Il gioco proporrà combattimenti brutali nello stile dei soulslike e un mondo ampio diviso tra due dimensioni, permettendo ai giocatori di muoversi tra il regno dei vivi e quello dei morti mentre combattono con un sistema rapido, fluido e aggressivo. Il capitolo del 2023 ha già superato i 2 milioni di copie vendute, con oltre 6 milioni di giocatori complessivi a livello globale.

Craig McNicol, CEO di PLAION Partners, ha sottolineato il valore della collaborazione: "Abbiamo una lunga storia con questo franchise e, cosa ancora più importante, abbiamo fiducia. Il lavoro svolto dai nostri team su Lords of the Fallen nel 2023 ha dimostrato cosa significa mettere in pratica una solida partnership di distribuzione e siamo orgogliosi che CI Games abbia voluto collaborare nuovamente per il prossimo capitolo". Ha aggiunto che l'accordo rafforza il ruolo di PLAION come partner affidabile nel settore, impegnato a garantire che "questo ambizioso sequel raggiunga i fan che merita".

Anche Marek Tyminski, cofondatore e CEO di CI Games, ha espresso fiducia nel partner: "PLAION ha costantemente dimostrato di essere un partner editoriale di prim'ordine con una profonda conoscenza del territorio. Collaborando con loro per il lancio fisico globale di Lords of the Fallen II, ci assicuriamo che il nostro ambizioso sequel riceva la visibilità che merita in tutti i principali territori". Secondo Tyminski, la rete distributiva di PLAION sarà determinante per garantire forti vendite fisiche e ampia visibilità al titolo.