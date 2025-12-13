Lords of the Fallen 2 sarà brutale e ha una meccanica apposita per tagliare ogni singolo arto dei nemici

Durante il The Game Awards 2025 è stato mostrato un nuovo trailer di Lords of the Fallen 2 con delle prime sequenze di gameplay e cinematografiche, come forse avrete notato hanno messo una certa enfasi sulla brutalità dei combattimenti e delle esecuzioni di boss e nemici.

Questa enfasi sul gore è stata confermata dal creative strategist Ryan Hill, che ha rivelato come per il sequel sia stato introdotto un sistema dedicato agli smembramenti, grazie al quale è possibile tagliare ogni singolo arto dei nemici.