Lords of the Fallen 2 sarà brutale e ha una meccanica apposita per tagliare ogni singolo arto dei nemici

Durante il The Game Awards 2025 è stato mostrato un nuovo trailer di Lords of the Fallen 2 con delle prime sequenze di gameplay e cinematografiche, come forse avrete notato hanno messo una certa enfasi sulla brutalità dei combattimenti e delle esecuzioni di boss e nemici.
Questa enfasi sul gore è stata confermata dal creative strategist Ryan Hill, che ha rivelato come per il sequel sia stato introdotto un sistema dedicato agli smembramenti, grazie al quale è possibile tagliare ogni singolo arto dei nemici.
Gli sviluppatori e i fan vogliono fare “all in” sul gore
Intervistato da IGN, Hill ha spiegato che la decisione di inserire questa meccanica è nata dai suggerimenti della community, che chiedeva di spingere al massimo sul gore. L'idea è quella di unire la soddisfazione tipica di un soulslike nel sconfiggere un avversario ostico con quella di poterlo letteralmente fare a pezzi, creando un connubio ancora più intenso.
"Quando abbiamo chiesto alla nostra community fino a che punto spingerci con la violenza nel prossimo Lords of the Fallen, la risposta è stata chiara e unanime: "spingete al massimo"", ha dichiarato Hill.
"Questo è un gioco fatto da adulti per adulti, e non volevamo attenuare la brutalità o l'intensità di quell'esperienza. I soulslike prosperano grazie alla sfida, e l'adrenalina che si prova nel sconfiggere un nemico è unica. Arricchire quel momento con un sistema dinamico di smembramento porta la soddisfazione a un livello superiore: invece di vedere i nemici semplicemente crollare a terra come pupazzi, i giocatori possono letteralmente farli a pezzi."
Hill ha inoltre sottolineato le differenze rispetto al primo capitolo, ricordando come Lords of the Fallen abbia ricevuto numerosi aggiornamenti post-lancio, incluso il recente update 2.5, che hanno contribuito alla sua evoluzione. Con il sequel, però, lo studio intende mantenere un rapporto diretto e costante con la community fin dal primo giorno.
"Per il sequel, ci siamo impegnati fin dal primo giorno con la nostra community in rapida crescita, cercando di capire esattamente cosa volessero dal prossimo capitolo. Potete già vedere alcune di queste richieste riflesse nel nostro nuovo trailer di gameplay: un mondo di gioco più vario, boss più distintivi e memorabili, e un'esperienza del regno Umbral più profonda e significativa."