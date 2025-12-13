Hades 2 include un sacco di linee di dialogo, il 50% in più del primo titolo

Hades 2, come il precedente gioco, è un roguelite, un tipo di titolo che di norma non si focalizza troppo sulla trama, anche per il fatto che è fondato sulla ripetizione degli stessi scenari ancora e ancora. Hades però è una serie atipica e punta moltissimo sulla storia, sfruttando il "loop" delle partite.
Per farlo, però, è necessario inserire una enorme quantità di dialoghi.
I commenti del director di Hades 2
Parlando con GamesRadar+ di Hades 2 e della possibilità che qualche contenuto narrativo previsto inizialmente sia magari stato cancellato, il direttore creativo Greg Kasavin ha detto: "Hades 2, come l'originale, è un gioco che tecnicamente può essere giocato all'infinito, quindi capisco il desiderio di includere ancora più elementi narrativi [rispetto al primo titolo]!".
Per far sì che la parte narrativa fosse sempre rilevante, lo sviluppatore Supergiant Games ha dovuto dare ai personaggi moltissime linee di dialogo. "Il gioco ha una sceneggiatura di oltre 400.000 parole e più di 30.000 battute vocali, circa il 50% in più rispetto al gioco originale", ha rivelato Kasavin. "Questo include tutti i dettagli principali che volevamo includere per il nostro cast di personaggi".
A una domanda specifica sui personaggi di Eracle e Prometeo, il director ha risposto: "Se non avete ancora raggiunto l'epilogo del gioco e continuate a incontrarli anche dopo, è probabile che non abbiate ancora visto tutto ciò che hanno da dire o ciò che gli altri personaggi potrebbero dire su di loro". In breve, molto probabilmente ci sono altri dialoghi che ancora non avete vissuto, quindi continuate a giocare!
