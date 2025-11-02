Hades 2 e Absolum superano Battlefield 6 nei voti di EDGE, non convincono Keeper e Little Nightmares 3

Sono arrivati i voti delle nuove recensioni di EDGE, che analizzano i giochi usciti nelle ultime settimane. Il numero è particolarmente interessante per la presenza di titoli AAA e indie di rilievo, da Battlefield 6 ad Absolum. Come spesso accade, alcuni voti potrebbero risultare divisivi, complice i criteri di valutazione rigidi della rivista inglese, spesso in contrasto con quello di altre testate.
I migliori giochi del mese secondo EDGE sono Hades 2, il rogue 'em up Absolum e il puzzle strategico Spooky Express, tutti premiati con un 9. Buon risultato anche per Ball x Pit, che ottiene un 8.
Little Nightmares 3 è l'unica bocciatura del mese
Tra i titoli con valutazioni positive ma non eccellenti troviamo Battlefield 6, Ninja Gaiden 4 e Sonic Racing: CrossWorlds, fermi a quota 7. L'avventura Keeper di Double Fine si ferma a una sufficienza stiracchiata, mentre l'unica vera bocciatura è quella di Little Nightmares 3, con l'horror di Supermassive Games che pare non aver soddisfatto i gusti della redazione inglese.
Di seguito tutti i voti delle recensioni dell'ultimo numero di EDGE:
- Hades 2 - 9
- Absolum - 9
- Spooky Express - 9
- Stray Children - 8
- Ball x Pit - 8
- Sonic Racing: CrossWorlds - 7
- Battlefield 6 - 7
- Ninja Gaiden 4 - 7
- Baby Steps - 7
- Dreams of Another - 6
- Godbreakers - 6
- Keeper - 6
- Little Nightmares 3 - 5