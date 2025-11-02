Hades 2 e Absolum superano Battlefield 6 nei voti di EDGE, non convincono Keeper e Little Nightmares 3

Sono arrivati i voti delle nuove recensioni di EDGE, che analizzano i giochi usciti nelle ultime settimane. Il numero è particolarmente interessante per la presenza di titoli AAA e indie di rilievo, da Battlefield 6 ad Absolum. Come spesso accade, alcuni voti potrebbero risultare divisivi, complice i criteri di valutazione rigidi della rivista inglese, spesso in contrasto con quello di altre testate.

I migliori giochi del mese secondo EDGE sono Hades 2, il rogue 'em up Absolum e il puzzle strategico Spooky Express, tutti premiati con un 9. Buon risultato anche per Ball x Pit, che ottiene un 8.