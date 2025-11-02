5

Hades 2 e Absolum superano Battlefield 6 nei voti di EDGE, non convincono Keeper e Little Nightmares 3

EDGE #417 premia Hades 2, Absolum e Spooky Express con un 9. Voti positivi ma non altrettanto elevati per Battlefield 6 e Ninja Gaiden 4.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/11/2025
Sono arrivati i voti delle nuove recensioni di EDGE, che analizzano i giochi usciti nelle ultime settimane. Il numero è particolarmente interessante per la presenza di titoli AAA e indie di rilievo, da Battlefield 6 ad Absolum. Come spesso accade, alcuni voti potrebbero risultare divisivi, complice i criteri di valutazione rigidi della rivista inglese, spesso in contrasto con quello di altre testate.

I migliori giochi del mese secondo EDGE sono Hades 2, il rogue 'em up Absolum e il puzzle strategico Spooky Express, tutti premiati con un 9. Buon risultato anche per Ball x Pit, che ottiene un 8.

Little Nightmares 3 è l'unica bocciatura del mese

Tra i titoli con valutazioni positive ma non eccellenti troviamo Battlefield 6, Ninja Gaiden 4 e Sonic Racing: CrossWorlds, fermi a quota 7. L'avventura Keeper di Double Fine si ferma a una sufficienza stiracchiata, mentre l'unica vera bocciatura è quella di Little Nightmares 3, con l'horror di Supermassive Games che pare non aver soddisfatto i gusti della redazione inglese.

Di seguito tutti i voti delle recensioni dell'ultimo numero di EDGE:

  • Hades 2 - 9
  • Absolum - 9
  • Spooky Express - 9
  • Stray Children - 8
  • Ball x Pit - 8
  • Sonic Racing: CrossWorlds - 7
  • Battlefield 6 - 7
  • Ninja Gaiden 4 - 7
  • Baby Steps - 7
  • Dreams of Another - 6
  • Godbreakers - 6
  • Keeper - 6
  • Little Nightmares 3 - 5
