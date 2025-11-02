0

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio spodesta Leggende Pokémon: Z-A nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Hyrule Warriors conquista la vetta dell'eShop Switch 2, scalzando Pokémon Z-A. Bene anche Dragon Quest, Mortal Kombat e Ball x Pit.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/11/2025
Zelda in Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio

L'ultima classifica settimanale dell'eShop di Nintendo Switch 2 vede dei grandi cambiamenti ai vertici, con Leggende Pokémon: Z-A che cede la vetta a un'altra esclusiva in arrivo, Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio.

Il gioco sarà disponibile solo a partire dal 6 novembre, ma nei giorni scorsi sono iniziati i preorder e i preload delle copie digitali e tanto è bastato al musou di Koei Tecmo per terminare il dominio del campione d'incassi di Game Freak, almeno per quanto riguarda questa classifica (che è separata da quella di Switch 1). Sarà interessante vedere se il trend si manterrà anche nelle prossime settimane o se Leggende Pokémon: Z-A riuscirà a riconquistare la vetta.

Bene anche i remake Dragon Quest 1 & 2 e la raccolta di Mortal Kombat.

Non è l'unica novità che riguarda le parti alte della classifica: Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake infatti è riuscito a conquistare il gradino più basso del podio nella settimana di lancio, seguito subito dalla raccolta di classici Mortal Kombat: Legacy Kollection. Bene anche Ball x Pit, che si piazza all'ottavo posto, subito dopo Hades 2.

Di seguito la classifica generale dell'eShop di Switch 2:

  1. Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
  2. Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  3. Dragon Quest 1 & 2 HD Remake
  4. Mortal Kombat: Legacy Kollection
  5. Cyberpunk 2077
  6. Donkey Kong Bananza
  7. Hades 2
  8. Ball x Pit - Nintendo Switch 2 Edition
  9. Plants vs. Zombies: Replanted
  10. Mario Kart World
  11. No Man's Sky
  12. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2
  13. PowerWash Simulator 2
  14. Persona 3 Reload
  15. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Di seguito la classifica relativa ai giochi disponibili su Switch 2 solo in formato digitale:

  1. Plants vs. Zombies: Replanted
  2. PowerWash Simulator 2
  3. Majogami
  4. Deltarune
  5. Yooka-Replayee
  6. Nintendo Switch 2 Welcome Tour
  7. Drag x Drive
  8. Little Nightmares: Enhanced Edition Complete Edition
  9. Fast Fusion
