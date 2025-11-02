Hyrule Warriors: L'era dell'esilio spodesta Leggende Pokémon: Z-A nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

L'ultima classifica settimanale dell'eShop di Nintendo Switch 2 vede dei grandi cambiamenti ai vertici, con Leggende Pokémon: Z-A che cede la vetta a un'altra esclusiva in arrivo, Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio.

Il gioco sarà disponibile solo a partire dal 6 novembre, ma nei giorni scorsi sono iniziati i preorder e i preload delle copie digitali e tanto è bastato al musou di Koei Tecmo per terminare il dominio del campione d'incassi di Game Freak, almeno per quanto riguarda questa classifica (che è separata da quella di Switch 1). Sarà interessante vedere se il trend si manterrà anche nelle prossime settimane o se Leggende Pokémon: Z-A riuscirà a riconquistare la vetta.