Hyrule Warriors: L'era dell'esilio spodesta Leggende Pokémon: Z-A nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

L'ultima classifica settimanale dell'eShop di Nintendo Switch 2 vede dei grandi cambiamenti ai vertici, con Leggende Pokémon: Z-A che cede la vetta a un'altra esclusiva in arrivo, Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio.
Il gioco sarà disponibile solo a partire dal 6 novembre, ma nei giorni scorsi sono iniziati i preorder e i preload delle copie digitali e tanto è bastato al musou di Koei Tecmo per terminare il dominio del campione d'incassi di Game Freak, almeno per quanto riguarda questa classifica (che è separata da quella di Switch 1). Sarà interessante vedere se il trend si manterrà anche nelle prossime settimane o se Leggende Pokémon: Z-A riuscirà a riconquistare la vetta.
Bene anche i remake Dragon Quest 1 & 2 e la raccolta di Mortal Kombat.
Non è l'unica novità che riguarda le parti alte della classifica: Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake infatti è riuscito a conquistare il gradino più basso del podio nella settimana di lancio, seguito subito dalla raccolta di classici Mortal Kombat: Legacy Kollection. Bene anche Ball x Pit, che si piazza all'ottavo posto, subito dopo Hades 2.
Di seguito la classifica generale dell'eShop di Switch 2:
- Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
- Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
- Dragon Quest 1 & 2 HD Remake
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Cyberpunk 2077
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Ball x Pit - Nintendo Switch 2 Edition
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Mario Kart World
- No Man's Sky
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2
- PowerWash Simulator 2
- Persona 3 Reload
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
Di seguito la classifica relativa ai giochi disponibili su Switch 2 solo in formato digitale:
- Plants vs. Zombies: Replanted
- PowerWash Simulator 2
- Majogami
- Deltarune
- Yooka-Replayee
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- Drag x Drive
- Little Nightmares: Enhanced Edition Complete Edition
- Fast Fusion