I giochi in uscita a novembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

Novembre è ancora una volta il mese di Call of Duty, che con Black Ops 7 punta a confrontarsi con un Battlefield mai così in forma, ma i giochi in uscita sono tanti: vediamoli tutti.

Quali sono i giochi in uscita a novembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 1 e 2? Il piatto forte del mese è probabilmente rappresentato da Call of Duty: Black Ops 7, che accetta la sfida di Battlefield 6 puntando su di un cast mai così ricco per la campagna e sulla solidità delle sue modalità multiplayer competitive. Riuscirà a imporsi anche stavolta? Le uscite tuttavia sono numerose e includono diversi giochi di grande spessore, soprattutto per Nintendo Switch 2: da Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, che porta la sua formula Musou per la prima volta sulla nuova console ibrida, a Kirby Air Riders, il nuovo racer arcade diretto da Masahiro Sakurai; dal binomio di Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 a Dragon Ball: Sparking! Zero, passando infine per Inazuma Eleven: Victory Road. E poi ci sono l'atteso Escape from Tarkov, la Anniversary Edition di Fallout 4, l'accesso anticipato di Assetto Corsa Rally, la versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, il tie-in Solo Leveling: Arise Overdrive e la tradizione che si rinnova con Football Manager 26, il manageriale di riferimento per gli appassionati di calcio.

Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio In uscita su NS2 il 6 novembre Dopo il successo de L'Era della Calamità, Omega Force e Koei Tecmo portano il loro Musou al debutto su Nintendo Switch 2 con Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, catapultandoci un'epoca remota appartenente alla mitologia della saga per metterci al comando della Principessa Zelda, intrappolata nel passato ma determinata a combattere per contrastare ancora una volta la minaccia primordiale di Ganondorf. Zelda combatte in Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio L'iconica principessa non sarà sola in questa missione, bensì potrà contare sull'aiuto di alleati come Ardi, Argraston, Calamo, Mineru, Qia, la Regina Sonia, Raphica, Re Raul e un golem misterioso, nell'ambito di una storia che si colloca all'interno del canone ufficiale e punta a rivelare dettagli inediti sull'universo di The Legend of Zelda, ponendosi come un vero e proprio tributo alla celebre saga creata da Nintendo. Abbiamo provato Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio alcune settimane fa, ritrovando il gameplay action uno-contro-mille che caratterizza questi spin-off, proposto in questo caso in una versione più raffinata e dotata di un certo spessore, ma anche meccaniche adventure che fanno riferimento a segreti da scoprire e passaggi nascosti da riportare alla luce all'interno degli scenari. I personaggi di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio L'hardware di Switch 2 ha inoltre consentito agli sviluppatori non solo di rispettare nuovamente l'estetica di Zelda, attraverso una direzione artistica inappuntabile, ma anche di portare sullo schermo battaglie assolutamente spettacolari e fluide, saldamente ancorate ai 60 frame al secondo per un grado di precisione e coinvolgimento inediti.

Fallout 4: Anniversary Edition In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 10 novembre Annunciato pochi giorni fa, probabilmente per cavalcare l'onda dell'entusiasmo nei confronti della seconda stagione della serie televisiva, in arrivo sulla piattaforma Prime Video il 17 dicembre, Fallout 4: Anniversary Edition si pone come l'edizione definitiva del capitolo della serie Bethesda pubblicato esattamente dieci anni fa. L'artwork ufficiale di Fallout 4: Anniversary Edition Parliamo infatti di un pacchetto che include sia il gioco base che i suoi DLC (Automatron, Far Harbor, Nuka-World e le tre espansioni Workshop), insieme a oltre centocinquanta contenuti provenienti dal Creation Club, andando dunque a offrire centinaia di ore di gameplay in cui, nei panni del Sopravvissuto Solitario, ci troveremo a esplorare il mondo post-apocalittico del 2287 e ad affrontarne le sue molteplici insidie mentre tentiamo di portare a termine una delicata missione. Fra città decadenti, fazioni rivali e violente, l'incubo delle radiazioni e una serie di decisioni difficili che verremo chiamati a prendere nel corso dell'avventura, Fallout 4: Anniversary Edition supporterà le nostre azioni durante i combattimenti grazie al sistema V.A.T.S., con i suoi spettacolari bullet time che consentono di colpire con precisione i nemici. Una Power Armor in Fallout 4: Anniversary Edition Potremo inoltre sfruttare le meccaniche di looting e crafting per costruire semplici oggetti o interi insediamenti, modificare le armi e migliorare le iconiche Power Armor, così da utilizzarle in battaglia e sbaragliare i nostri avversari grazie alla loro straordinaria potenza.

Assetto Corsa Rally In accesso anticipato su PC dal 13 novembre Presentato a sorpresa alcuni giorni fa, Assetto Corsa Rally è il nuovo simulatore di guida prodotto da Kunos Simulazioni e sviluppato stavolta da Supernova Games Studios. Il gioco, disponibile su Steam in accesso anticipato, può già contare su di una struttura ricca di contenuti, che includono oltre trenta chilometri di strade scansionate al laser, nella forma di quattro stage speciali con diciotto varianti. L'iconica Lancia Delta HF Integrale in Assetto Corsa Rally I tracciati, ambientati fra i percorsi sterrati del Galles e quelli asfaltati dell'Alsazia, ci vedranno guidare dieci auto iconiche per gli appassionati di rally, modellate con cura sulla base delle controparti reali e testate personalmente dagli sviluppatori, nell'ambito di cinque differenti modalità che puntano anche stavolta su di una rappresentazione realistica e rigorosa delle gare. Abbiamo provato Assetto Corsa Rally alcuni giorni fa, durante il Sim Racing Expo, e il gioco ci ha immediatamente colpito per la profondità del modello di guida, che si interfaccia costantemente con i dettagli relativi al terreno per produrre reazioni precise e distinguere in maniera rigorosa le diverse vetture disponibili, ognuna dotata di un feeling peculiare. Una sequenza di gara in Assetto Corsa Rally Inutile dire che si tratta di un titolo da affrontare preferibilmente con il supporto di un ottimo volante, che possa trasmetterci le tantissime informazioni generate durante la corsa e coinvolgerci completamente in un'esperienza dal grandissimo potenziale, che crescerà nel corso dell'accesso anticipato e che non mancherà di entusiasmare i puristi del genere.

Inazuma Eleven: Victory Road In uscita su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NS2 il 13 novembre La lunghissima attesa nei confronti di Inazuma Eleven: Victory Road sembra finita e a novembre il nuovo capitolo della celebre serie targata Level-5 farà il proprio debutto su (quasi) tutte le piattaforme per raccontarci l'appassionante storia di Destin Billows, uno studente appena trasferitosi presso la South Cirrus Junior High. Destin Billows guarda il panorama in Inazuma Eleven: Victory Road Destin ha dovuto suo malgrado rinunciare alla grande passione per il calcio a causa di una patologia che gli impedisce di giocare, ma alcuni dei suoi nuovi compagni riaccenderanno in lui la scintilla e lo spingeranno a formare e guidare la squadra della scuola verso traguardi straordinariamente ambiziosi, nell'ambito di una vicenda che vanta la qualità di un anime giapponese. La campagna di Inazuma Eleven: Victory Road, che abbiamo provato qualche tempo fa, ci vedrà dunque controllare il giovane protagonista mentre si confronta con eventuali "insidie" e con i suoi potenziali atleti, sfruttando un sistema di combattimento a turni che si rifà alla tradizione dei JRPG e non manca di mettere in scena situazioni buffe e fuori di testa mentre la trama avanza. Il gameplay delle partite in Inazuma Eleven: Victory Road Non mancano però altre modalità più immediate, come ad esempio le Cronache: un viaggio nostalgico che ripercorre i momenti più iconici della serie Inazuma Eleven, come la celebre sfida fra Raimon e Royal Academy, che ci troveremo ad affrontare nuovamente scegliendo stavolta fra meccaniche in tempo reale oppure un approccio manageriale ricco di sfaccettature strategiche.

Yakuza Kiwami In uscita su NS2 il 13 novembre A un anno esatto dall'uscita della versione Nintendo Switch, Yakuza Kiwami torna su Nintendo Switch 2 con tutti i miglioramenti che speravamo di vedere sulla nuova console ibrida giapponese. In primo luogo avremo la possibilità di godere di un'esperienza a 60 fps stabili, con una risoluzione ricostruita grazie al DLSS che non mancherà di valorizzare lo scenario di Kamurocho e i suoi iconici personaggi. Una scena iconica di Yakuza Kiwami In secondo luogo la trama potrà contare per la prima volta sul supporto dei sottotitoli in italiano, che renderanno sostanzialmente più accessibile il coinvolgente racconto che vede protagonista Kazuma Kiryu, astro nascente del Clan Tojo, che decide di assumersi la responsabilità dell'omicidio del suo capofamiglia e di scontare dieci anni di reclusione impedendo che a essere arrestato sia il suo amico fraterno Akira Nishikiyama. Quando tuttavia torna a camminare per le strade di Tokyo, l'ormai ex membro della Yakuza scopre che molte cose sono cambiate: "Nishiki" guida una propria famiglia, sta scalando rapidamente le gerarchie del clan e sembra essersi completamente dimenticato del sacrificio dell'amico Kiryu, mentre una misteriosa bambina, Haruka, compare dal nulla e ha bisogno dell'aiuto dell'ex Dragone di Dojima. Haruka e Kiryu in Yakuza Kiwami Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Yakuza Kiwami per Nintendo Switch, il racconto è coinvolgente e si sviluppa nel corso di una campagna in cui ci troveremo ad affrontare nemici sempre più forti, dai normali sgherri che affollano le vie di Kamurocho ai comandanti dei clan più potenti, che si contendono il territorio e sembrano avere a che fare con quanto sta accadendo.

Yakuza Kiwami 2 In uscita su NS2 il 13 novembre Curiosamente, il contemporanea con il remake del primo capitolo assisteremo al lancio di Yakuza Kiwami 2, anche qui a 60 fps e con i sottotitoli in italiano: una versione tecnicamente migliore rispetto a quella originale per PS4, limitata ai 30 fotogrammi, e dotata di una maggiore accessibilità legata all'inedita localizzazione dei testi nella nostra lingua. Ryuji Goda, l'antagonista principale di Yakuza Kiwami 2 La trama vede Kazuma Kiryu costretto a tornare in azione dopo l'assassinio di un amico che stava lavorando per far nascere un'alleanza fra il Clan Tojo e la Omi Alliance. Determinato a scoprire chi abbia ordinato l'esecuzione, il Dragone di Dojima parte per Osaka e lì si trova di fronte a un nuovo, straordinario rivale: Ryuji Goda, il Dragone del Kansai. Alle prese con un'ambientazione per lui inedita, Kiryu entra in contatto con nuovi e interessanti personaggi, che lo assisteranno nel corso di una campagna ricca di colpi di scena inaspettati e sequenze altamente spettacolari, che ben si adattano alla tradizionale formula action della serie SEGA, qui rappresentata però nell'ambito di un sistema di combattimento caratterizzato da un unico stile. Una sequenza di combattimento di Yakuza Kiwami 2 Oltre alle tante missioni secondarie e alle attività collaterali che costituiscono da sempre un tratto peculiare di Yakuza, Kiwami 2 include anche una campagna extra con protagonista Goro Majima che si pone come un sequel diretto rispetto alla storia che il personaggio ha vissuto durante i suoi giorni a Sotenbori e di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Yakuza 0: Director's Cut per Nintendo Switch 2.

Call of Duty: Black Ops 7 In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 14 novembre Ambientato nel 2035, oltre quarant'anni dopo gli eventi del sesto capitolo, Call of Duty: Black Ops 7 segna il ritorno di David Mason, interpretato stavolta da Milo Ventimiglia, a cui viene affidato l'incarico di guidare una squadra di soldati scelti nel tentativo di contrastare un nemico davvero temibile, capace di manipolare l'informazione e persino la mente delle persone. È dunque una guerra ibrida, quella che ci troveremo ad affrontare nel nuovo episodio della serie Activision, supportati da un cast di livello hollywoodiano che vede la presenza di attori come il già citato Ventimiglia ma anche Michael Rooker, Frankie Adams e Kiernan Shipka, quest'ultima nei panni dell'esperta di tecnologia Emma Kagan, che guida la misteriosa Gilda e un intero esercito formato da androidi da battaglia. La campagna di Black Ops 7, giocabile in solitaria o in cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, introduce alcune interessanti novità, che vanno dalla presenza di scenari "onirici", dove le normali regole non valgono, a un endgame fonde le meccaniche multiplayer di Call of Duty con l'impianto tipico degli extraction shooter per portare sullo schermo qualcosa di completamente nuovo. David Mason e la sua squadra in Call of Duty: Black Ops 7 Il pacchetto include naturalmente un ricco comparto online, che abbiamo provato con la beta alcune settimane fa e che promette di essere il più dinamico di sempre grazie a ulteriori miglioramenti apportati al sistema di Movimento Assoluto. E in più c'è la modalità Zombie, con una campagna parecchio ambiziosa e le classiche sfide a turni all'interno di una singola mappa infestata dai non-morti.

Dragon Ball: Sparking! Zero In uscita su NSW e NS2 il 14 novembre L'eccellente tie-in prodotto da Bandai Namco approda a novembre anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, forte in questo caso di un sistema di combattimento che supporta anche i comandi gestuali e permette dunque di eseguire le più iconiche mosse speciali dei vari personaggi mimandone i movimenti mentre teniamo fra le mani i controller Joy-Con. Il potente Cell in Dragon Ball: Sparking! Zero Dragon Ball: Sparking! Zero non si limita dunque a portare sulle console Nintendo il suo solido impianto di gioco, che propone un'evoluzione dei classici Budokai Tenkaichi in cui accessibilità, tecnica, frenesia e spettacolo si miscelano per dar vita a scontri epici; ma introduce anche novità in grado di rinnovare l'esperienza sotto diversi aspetti. Se avete letto la nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero, saprete che la lunga campagna del gioco vede la presenza di bivi narrativi che forniscono interpretazioni alternative degli snodi più cruciali della saga di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, coinvolgendoci in sensazionali "what if?" dai risvolti assolutamente entusiasmanti per gli appassionati dell'opera di Akira Toriyama. Goku sta per lanciare una Kamehameha in Dragon Ball: Sparking! Zero A questa dotazione di base così importante, supportata da un roster che conta oltre centottanta personaggi, si affiancano inoltre modalità secondarie fra tornei, scontri personalizzati, scenari con condizioni precise da rispettare e l'immancabile multiplayer competitivo, giocabile in questo caso sia in locale tramite split screen per ben sei partecipanti che online.

Escape from Tarkov In uscita su PC il 15 novembre Sviluppato dal team russo Battlestate Games, Escape from Tarkov si appresta finalmente a debuttare con la sua versione finale, al termine di un percorso durato diversi anni in cui il gioco è stato arricchito, migliorato e rifinito nelle sue meccaniche, che sono quelle di uno sparatutto decisamente hardcore, privo di compromessi e caratterizzato da un approccio spietato e punitivo. Uno dei personaggi di Escape from Tarkov Sul piano del gameplay, l'esperienza mette insieme elementi FPS, survival e gestione delle risorse, catapultandoci all'interno di missioni estremamente rischiose in cui dovremo provare a raccogliere il bottino per poi effettuare l'estrazione con successo: in caso contrario, perderemo il prezioso equipaggiamento che ci eravamo portati dietro. È dunque una costante scommessa fra la vita e la morte, quella con cui ci troveremo ad avere a che fare in Escape from Tarkov, accompagnati da un senso di tensione che ci imporrà di pianificare con grande attenzione ogni azione e movimento, cercando di gestire nella maniera migliore possibile l'inventario, la salute e il munizionamento per non rimanere privi di difese sul più bello. Uno degli scenari di Escape from Tarkov Fra una spedizione e l'altra avremo modo di riprendere fiato all'interno di un rifugio che potremo personalizzare in vari modi e che ci permetterà di utilizzare le meccaniche di crafting del gioco per creare oggetti, ma anche di sottoporci a duri allenamenti e, in generale, sviluppare le capacità del nostro personaggio in vista del prossimo raid.

Solo Leveling: Arise Overdrive In uscita su PC il 17 novembre Dopo il successo della versione mobile, l'action RPG basato sull'opera di Chugong debutta anche su PC a novembre con Solo Leveling: Arise Overdrive. La storia che viene raccontata nel gioco è quella di Sung Jinwoo, un cacciatore di mostri dalle abilità modeste che un giorno si ritrova coinvolto in una missione decisamente al di sopra delle sue capacità, che finisce in tragedia. Alcuni dei personaggi di Solo Leveling: Arise Overdrive Non è tuttavia la fine per il giovane guerriero, che si risveglia ancora tutto intero e scopre che, a differenza degli altri cacciatori, è dotato della capacità di... salire di livello. Ogni scontro lo rende più forte, insomma: un potere che nessun altro possiede, e che consentirà a Jinwoo di scalare rapidamente le gerarchie per diventare il nuovo Monarca delle Ombre. Questo percorso viene rappresentato in Solo Leveling: Arise Overdrive attraverso una struttura composta da missioni molto brevi, in cui potremo sfruttare le capacità del protagonista così come quelle di altri personaggi, alternandoli all'interno di una squadra, per eliminare nemici man mano più forti e liberare gli scenari dalla loro opprimente presenza. Uno degli scenari di Solo Leveling: Arise Overdrive Il gameplay promette tanta azione, schivate al limite, combinazioni spettacolari, boss giganteschi e mosse finali devastanti, che avremo modo di sbloccare e potenziare grazie a uno sfaccettato albero delle abilità, spendendo i punti esperienza guadagnati sul campo.

Kirby Air Riders In uscita su NS2 il 20 novembre Diretto da Masahiro Sakurai, la mente dietro lo straordinario successo di Super Smash Bros. Ultimate, Kirby Air Riders segna il ritorno di un racer arcade pubblicato originariamente su GameCube, con un nuovo episodio moderno ed entusiasmante, caratterizzato da una grafica coloratissima e da un gameplay decisamente immediato e frenetico. Kirby vola in Kirby Air Riders Alle prese con la modalità principale, Air Ride, avremo la possibilità di affrontare gare aperte a un massimo di sei partecipanti, che si svolgono lungo tracciati pieni di curve, rampe e potenziamenti. I veicoli, dotati di accelerazione automatica, possono all'occorrenza frenare, caricare il boost o "aspirare" gli avversari, ma anche lanciare devastanti attacchi speciali. Mescolando personaggi e veicoli si ottengono combinazioni uniche, che producono risultati differenti in pista e aumentano la varietà di un'esperienza che include anche altre modalità, come l'ambizioso sandbox del City Trial, in cui fino a sedici giocatori possono sfidarsi, raccogliendo potenziamenti e migliorando il proprio veicolo in vista del confronto finale della fase Stadium. Una delle piste di Kirby Air Riders Abbiamo provato Kirby Air Riders lo scorso agosto, durante la Gamescom, ritrovando il grande fascino di un franchise che meritava di essere rilanciato e che con questo nuovo episodio sembra capace di portare sullo schermo l'accessibilità e il divertimento dei grandi classici Nintendo.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl In uscita su PS5 il 20 novembre A un anno esatto dal lancio su PC e Xbox, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl fa il proprio debutto anche su PS5, catapultando i possessori della console Sony nello scenario da incubo della Zona fra anomalie, mutanti, radiazioni e fazioni in guerra: un ecosistema insidioso e imprevedibile, in cui è davvero difficile sentirsi al sicuro e dove ogni passo potrebbe essere l'ultimo. Uno dei personaggi di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl In questo ambiente così difficile dovremo vestire i panni di Yevhen "Skif" Martynenko, un ex marine ucraino che, dopo la distruzione del suo appartamento, entra clandestinamente nella Zona dopo aver ricevuto l'incarico di controllare alcune misteriose anomalie ma si ritrova ben presto a dover portare avanti la missione da solo. Impegnati a sopravvivere mentre esploriamo la mappa, cercando di raccogliere qualsiasi risorsa disponibile, incluse armi e munizioni, nel gioco dovremo affrontare combattimenti dall'approccio realistico e gestire aspetti come salute e fatica mentre veniamo chiamati a compiere scelte difficili, che andranno a influenzare il corso degli eventi e a cambiare il mondo che ci circonda. Uno degli scenari di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Chi ha già letto la nostra recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sa bene quanto il titolo di GSC Game World sia capace di creare atmosfere da incubo e di coinvolgerci in un'esperienza survival di grande spessore, che arriva su PlayStation 5 forte dei tanti aggiornamenti che hanno migliorato l'impianto e risolto le criticità tecniche iniziali.