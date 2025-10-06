Call of Duty: Black Ops 7, abbiamo provato la beta dello sparatutto Activision

Call of Duty: Black Ops 7 si appresta a fare il proprio debutto e non poteva mancare la tradizionale beta divisa in due parti, accesso anticipato e aperta, che quest'anno include non solo una selezione di modalità competitive, mappe, armi e personaggi, ma anche un assaggio dell'esperienza Zombie classica, che punta a catapultarci all'interno di un contesto survival mai così feroce e impegnativo.

Mappe e contenuti

Partiamo da quella che è stata l'offerta della open beta in termini di contenuti: il pacchetto iniziale includeva quattro mappe (Cortex, The Forge, Exposure e Imprint) e cinque modalità (Dominio, Postazione, Uccisione Confermata, Sovraccarico e Deathmatch a Squadre), insieme a otto personaggi (Mason, Vermaak, 50/50 e Wei Lin per il JSOC, Kagan, Falkner, Jurado e Zaveri per la Gilda) e una già discreta varietà di fucili d'assalto, mitragliatrici, fucili, mitragliatrici leggere e fucili di precisione.

Cortex si presenta come una base militare che alterna ampie sale sotterranee, zone all'aperto e balconate che fungono da corridoi esterni, andando a supportare qualsiasi tipo di approccio e fungendo da scenario ideale tanto per gli scambi dalla distanza quanto per gli scontri ravvicinati. The Forge possiede una struttura simile, con spazi all'aperto e sale interne, ma vanta anche una peculiarità rappresentata da una postazione centrale circolare con mura rotanti, dietro cui è possibile nascondersi per prendere alla sprovvista gli avversari.

Exposure ha il sapore industriale di una fabbrica presa improvvisamente d'assalto da forze militari, possiede un design ampio e simmetrico che si presta molto bene al wall running (ne parliamo fra poco) e alle azioni aeree in generale, a patto che non si precipiti nel vuoto delle sue voragini. Imprint, infine, ci avvolge nel freddo di una base coperta di ghiaccio e neve, molto divertente per via di alcune sezioni in movimento e per la gran quantità di balconi e cunicoli da cui colpire di sorpresa il nemico.

Usiamo un avversario come scudo umano nella mappa Exposure di Call of Duty: Black Ops 7

A questi scenari si aggiunge l'inquietante scenario della Fattoria Vandorn, che fa da sfondo al ritorno della modalità Zombie survival classica a round: si tratta appunto di una fattoria con i suoi elementi tipici, dalla casa al capanno, dalla stalla alle staccionate che delimitano la proprietà, e in cui dovremo muoverci insieme ai nostri compagni mentre orde di non-morti proveranno ad azzannarci, attraverso fasi sempre più complesse che culminano con un'estrazione.