È iniziata l'open beta di Call of Duty: Black Ops 7: tanti i cambiamenti, dal matchmaking al TTK

Treyarch ha svelato i dettagli dei cambiamenti fatti con la patch di Call of Duty: Black Ops 7 per l'open beta iniziata ieri sera.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/10/2025
Artwork di Call of Duty: Black Ops 7
Da ieri sera è iniziata l'open beta di Call of Duty: Black Ops 7, dopo la fase in accesso anticipato riservata a chi ha preordinato il gioco e agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Le danze si sono aperte alle 19:00 italiane di ieri, domenica 5 ottobre, e termineranno alla stessa ora dell'8 ottobre. Oltre alle due nuove mappe Blackheart e Toshin, gli sviluppatori hanno svelato anche una serie di cambiamenti introdotti tenendo in considerazione i feedback della community.

Dal Time to Kill al matchmaking meno legato all'abilità

Come riportato sul sito ufficiale, il team di Treyarch ha preso in esame le segnalazioni dei giocatori riguardo al Time to Kill (TTK), giudicato da molti troppo basso. In risposta, sono stati apportati ritocchi a due delle armi più utilizzate nella beta: Dravec 45 e M8A1, entrambe note per la loro capacità di eliminare rapidamente gli avversari. In generale, l'obiettivo dichiarato è quello di riportare il TTK su valori più simili a quelli di Black Ops 6, intervenendo sul bilanciamento generale.

Call of Duty: Black Ops 7, abbiamo provato la beta dello sparatutto Activision Call of Duty: Black Ops 7, abbiamo provato la beta dello sparatutto Activision

Un'altra novità riguarda il sistema di matchmaking. Nell'open beta sono disponibili due playlist: Moshpit e Open Moshpit. La prima utilizza il classico matchmaking basato sull'abilità, cercando di creare partite equilibrate tra giocatori di livello simile. La seconda, invece, propone un matchmaking più tradizionale e meno vincolato al livello di abilità, favorendo una maggiore varietà negli scontri.

Oltre a queste due elementi principali, sono state apportate varie modifiche alla progressione, ai movimenti, le mappe e il bilanciamento, nonché risolti alcuni bug e problemi segnalati dai giocatori. Per le note al completo della patch della pagina vi rimandiamo al sito ufficiale di Call of Duty: Black Ops 7.

Aggiornamento: abbiamo corretto le date dell'open beta nel testo della notizia. In precedenza, l'inizio della fase di prova era stato erroneamente indicato come avvenuto ieri.

