La beta di Call of Duty: Black Ops 7 ha ricevuto un aggiornamento, ecco le novità

Treyarch e Raven Software hanno pubblicato un aggiornamento per la beta di Call of Duty: Black Ops 7 che introduce alcune novità per quanto concerne il funzionamento del matchmaking, come già riportato, ma anche tutta una serie di rifiniture effettuate sulla base del feedback dei giocatori.

A tal proposito, il team sta osservando con attenzione le discussioni relative al time-to-kill, ovverosia l'intervallo di tempo necessario per eliminare un avversario online quando lo si colpisce con la propria arma da fuoco, e ha già promesso modifiche al Dravec 45 e all'M8A1.

"Attualmente queste armi risultano nettamente superiori nel nostro sistema di dati sul TTK e hanno anche un utilizzo molto elevato, contribuendo a influenzare fortemente il ritmo dei combattimenti nella beta", hanno scritto in una nota. "L'obiettivo delle modifiche è di avvicinarne le prestazioni medie a quelle delle altre armi disponibili."

"Il TTK e il bilanciamento generale delle armi sono aspetti che stiamo monitorando attentamente fin dal primo giorno di beta. Pur partendo da un TTK simile a quello di Black Ops 6, sappiamo che alcuni giocatori lo percepiscono come leggermente più veloce di quanto desiderato."

"Di conseguenza, nei prossimi giorni pubblicheremo un aggiornamento del bilanciamento per regolare il time-to-kill e garantire che tutte le armi della beta risultino competitive all'interno della loro classe e del loro ruolo previsto in Black Ops 7."