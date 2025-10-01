La beta di Call of Duty: Black Ops 7 inizia domani, ecco il trailer

La beta di Call of Duty: Black Ops 7 avrà inizio domani per chi ha prenotato il gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass, nell'ambito di un accesso anticipato che si concluderà in concomitanza con l'avvio dell'open beta.
Quest'ultima, aperta naturalmente a tutti i partecipanti, si svolgerà dal 5 all'8 ottobre e consentirà agli sviluppatori del nuovo capitolo della serie Activision di rifinire gli ultimi aspetti dell'esperienza online in vista del lancio ufficiale, atteso per il 16 ottobre.
Non poteva ovviamente mancare un trailer per promuovere l'iniziativa: un montaggio veloce e frenetico, della durata di appena diciassette secondi, che porta sullo schermo alcune delle novità lato gameplay e la spettacolarità delle killstreak.
Insomma, sembra che ormai tutto sia pronto per l'arrivo di Call of Duty: Black Ops 7. Pochi giorni ancora e potremo immergerci nelle atmosfere di questo episodio futuristico ma non troppo, basato su di uno scenario assolutamente inquietante.
Vince chi controlla la paura
Se avete letto il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Call of Duty: Black Ops 7, conoscete già i presupposti narrativi di questo episodio, in cui vestiremo i panni di David Mason (Milo Ventimiglia), impegnato con la sua squadra a contrastare la minaccia di una guerra ibrida.
Oltre alla coinvolgente campagna, Black Ops 7 punterà a conquistarci con una modalità Zombie ancora più accattivante e con un comparto online competitivo di grande sostanza, che vanterà sedici mappe disponibili già al lancio e svariate modalità.