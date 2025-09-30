Call of Duty Black Ops 7 avrà la Stagione 1 "più grande di sempre per la serie": vediamo i dettagli noti

Vediamo cosa è stato promesso per questo pacchetto di contenuti.

Durante l'evento Call of Duty: Next, Activision e Treyarch hanno parlato del supporto post-lancio di Call of Duty Black Ops 7 , che ovviamente inizierà con una classica "Stagione 1". Non c'è altro di classico in tale insieme di contenuti, perché pare che sarà "la più grande Stagione 1 nell'intera storia del franchise".

I dettagli noti sulla Stagione 1 di Call of Duty Black Ops 7

Call of Duty Black Ops 7 Stagione 1 proporrà sette mappe aggiuntive della categoria 6 vs 6, senza poi dimenticare le due mappe Sopravvivenza Zombie e anche una mappa a round sempre per Zombie. A tutto questo si somma poi lo scontato ma desiderato nuovo contenuto per il free to play Call of Duty: Warzone.

Inoltre, non bisognerà aspettare il lancio della Stagione 1 per avere una nuova mappa, in quanto la nuova iterazione di Nuketown (famosa mappa spesso apparsa nella serie) arriverà prima. Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 7 sarà pubblicato con 18 mappe: 16 del tipo 6 vs 6 e due mappe per la Skirmish 20 vs 20.

Non sappiamo purtroppo esattamente quando partirà la Stagione 1: lo scorso anno - con Black Ops 6 - è arrivata il 14 novembre, con il gioco base pubblicato il 25 ottobre, ovvero venti giorni dopo il lancio. Se Activision seguisse un calendario simile, quest'anno la Stagione 1 arriverebbe all'inizio di dicembre: non ci sono conferme, però, è solo una speculazione per il momento.

Ovviamente tutte le mappe post-lancio saranno gratuite, ma Call of Duty Black Ops 7 avrà il proprio modo di guadagnare con un negozio in-game pieno di contenuti estetici che i fan potranno acquistare con soldi reali. Ricordiamo che la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 7 si aggiunge alla Beta: eccone il trailer e le novità principali.