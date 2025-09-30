Call of Duty Black Ops 7 avrà la Stagione 1 "più grande di sempre per la serie": vediamo i dettagli noti

Durante l'evento Call of Duty: Next, Activision e Treyarch hanno parlato del supporto post-lancio di Call of Duty Black Ops 7, che ovviamente inizierà con una classica "Stagione 1". Non c'è altro di classico in tale insieme di contenuti, perché pare che sarà "la più grande Stagione 1 nell'intera storia del franchise".
Vediamo cosa è stato promesso per questo pacchetto di contenuti.
I dettagli noti sulla Stagione 1 di Call of Duty Black Ops 7
Call of Duty Black Ops 7 Stagione 1 proporrà sette mappe aggiuntive della categoria 6 vs 6, senza poi dimenticare le due mappe Sopravvivenza Zombie e anche una mappa a round sempre per Zombie. A tutto questo si somma poi lo scontato ma desiderato nuovo contenuto per il free to play Call of Duty: Warzone.
Inoltre, non bisognerà aspettare il lancio della Stagione 1 per avere una nuova mappa, in quanto la nuova iterazione di Nuketown (famosa mappa spesso apparsa nella serie) arriverà prima. Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 7 sarà pubblicato con 18 mappe: 16 del tipo 6 vs 6 e due mappe per la Skirmish 20 vs 20.
Non sappiamo purtroppo esattamente quando partirà la Stagione 1: lo scorso anno - con Black Ops 6 - è arrivata il 14 novembre, con il gioco base pubblicato il 25 ottobre, ovvero venti giorni dopo il lancio. Se Activision seguisse un calendario simile, quest'anno la Stagione 1 arriverebbe all'inizio di dicembre: non ci sono conferme, però, è solo una speculazione per il momento.
Ovviamente tutte le mappe post-lancio saranno gratuite, ma Call of Duty Black Ops 7 avrà il proprio modo di guadagnare con un negozio in-game pieno di contenuti estetici che i fan potranno acquistare con soldi reali. Ricordiamo che la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 7 si aggiunge alla Beta: eccone il trailer e le novità principali.