Resident Evil Requiem è più simile alla sopravvivenza di RE 2 o all'azione di RE 4? Capcom risponde

Una risposta arriva dal director Koshi Nakanishi e dal produttore Masato Kumazama , che hanno parlato con IGN USA.

La serie di Resident Evil non ha mai seguito un singolo approccio: alcuni titoli erano molto più survival, altri più votati all'azione, in alcuni casi forse anche troppo. Come sarà Resident Evil Requiem?

Le parole di Capcom sullo stile di Resident Evil Requiem

"Penso che si possano sommariamente classificare i capitoli di Resident Evil in base a quanto sono simili a Resident Evil 2 o Resident Evil 4. Resident Evil 7 era sicuramente più simile a RE 2, poiché è tornato alle origini del survival horror ed è stato molto apprezzato per questo. Resident Evil Village ha sviluppato questo aspetto aggiungendo più azione e sparatorie, avvicinandosi così al quarto titolo della serie", ha affermato Nakanishi.

"Ma se avessimo continuato in quella direzione, si sarebbe verificato quasi un effetto inflazionistico, in cui avremmo dovuto aggiungere sempre più azione per superare il titolo precedente, e così facendo saremmo finiti dove sono arrivati Resident Evil 5 e 6. Sebbene siano ancora ottimi giochi, l'opinione comune è che abbiano spinto Resident Evil così tanto verso l'azione da non essere più horror."

"Non volevo fare lo stesso con il nono titolo di Resident Evil, cercando di superare l'azione di Village e finendo per creare qualcosa che non volevo creare". Di conseguenza, Requiem sta "spostando l'ago della bilancia" più verso lo stile di gioco di Resident Evil 2 e lo definisce "quasi un upgrade".

Nakanishi non sa però dire se i fan si spaventeranno giocando a RE Requiem: dovrà vedere cosa accadrà dopo che il gioco sarà pubblicato il 27 febbraio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2. Segnaliamo poi che il director di Resident Evil Requiem adora la competizione di Silent Hill f e non vede l'ora di giocarlo.