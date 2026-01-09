Crimson Desert è più ampio di Red Dead Redemption 2: dettagli dal nuovo video con intervista

Si trata di un grande open world, che dovrebbe presentare una mappa davvero molto ampia, tanto da superare Red Dead Redemption 2 e almeno del doppio quella di The Elder Scrolls V: Skyrim , in base a quanto riferito.

Pearl Abyss ha parlato in maniera più approfondita di Crimson Desert, il suo particolare action RPG in arrivo quest'anno, con data di uscita fissata al momento per il 19 marzo 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dando anche modo di vedere qualcosa del gameplay nel nuovo video.

Durante l'evento New Game Plus andato in scena ieri sera è stato riservato grande spazio anche a Crimson Desert , gioco che a quanto pare si presenta davvero di notevoli dimensioni, essendo più ampio di Red Dead Redemption 2 , come è emerso dall'intervista in video visibile qui sotto.

Un mondo vivo

Non si tratta però solo di dimensioni: Will Powers di Pearl Abyss, nell'intervista, ha anche spiegato che il team ha lavorato a fondo sulla grande mappa di Crimson Desert per renderla anche quanto più possibile coinvolgente, interattiva e dinamica, in modo da offrire numerose attività e sfide ovunque.

Il video approfondisce anche la presenza dei draghi all'interno del mondo di gioco, che saranno protagonisti di scontri davvero epici visto che si potranno affrontare, sebbene non sia ancora chiaro se sia possibile effettivamente sconfiggerli o meno.

Quello che è ormai certo è il fatto che potranno essere utilizzati come cavalcature volanti, rendendo l'esplorazione di Pywel particolarmente spettacolare, e consentendo di raggiungere così anche le misteriose isole volanti.

Di recente abbiamo visto che Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW, consentendo così anche di giocare attraverso l'abbonamento in streaming, mentre in precedenza avevamo visto tre nuovi boss in un video sul gameplay.