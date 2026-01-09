Shadow of the Road si mostra con un nuovo trailer e fissa la finestra di lancio

Inoltre, è stata finalmente indicata una finestra di lancio, seppur ancora piuttosto generica: il titolo arriverà nel 2026 su PC, con disponibilità su Steam, Epic Games Store e GOG . Per ora non ci sono novità riguardo eventuali versioni console.

Dopo mesi di silenzio e lontananza dai riflettori, Shadow of the Road è tornato a mostrarsi durante il New Game+ Showcase di ieri. Per l'occasione, il team di Another Angle ha presentato un nuovo trailer del gioco, che trovate qui sotto.

Cos'è Shadow of the Road

Annunciato nell'estate del 2024, Shadow of the Road è un gioco di ruolo a turni ambientato in un Giappone del 1868 sospeso tra realtà e fantasia. Il titolo rilegge un periodo storico turbolento, segnato dalla guerra civile tra le forze tradizionaliste dello shōgun Tokugawa e l'esercito dell'Imperatore Mutsuhito, supportato dalla British East Company, introducendo al tempo stesso elementi magici, creature del folklore giapponese e suggestioni steampunk.

La storia segue una missione ad alto rischio guidata dal maestro delle spie di Tokugawa, che recluta i rōnin Satoru e Akira per proteggere un misterioso ragazzo dotato di poteri immensi e incontrollabili. Durante il viaggio, nuovi alleati si uniranno alla causa, ciascuno con un passato e motivazioni proprie. Insieme affronteranno pericoli sempre più grandi, lottando per riconquistare il loro onore e cambiare il corso della storia.

Il cuore dell'esperienza è il combattimento a turni, costruito attorno alle abilità uniche dei protagonisti. Ogni membro del gruppo porta con sé un set distintivo di tecniche e competenze, e perfino i loro obiettivi personali e le loro relazioni influenzano l'esito degli scontri. Padroneggiare queste dinamiche sociali e strategiche sarà fondamentale per dominare il campo di battaglia.