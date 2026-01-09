0

Shadow of the Road si mostra con un nuovo trailer e fissa la finestra di lancio

Shadow of the Road è stato uno dei protagonisti del New Game+ Showcase di ieri: per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer e svelata la finestra di lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/01/2026
Artwork di Shadow of the Road

Dopo mesi di silenzio e lontananza dai riflettori, Shadow of the Road è tornato a mostrarsi durante il New Game+ Showcase di ieri. Per l'occasione, il team di Another Angle ha presentato un nuovo trailer del gioco, che trovate qui sotto.

Inoltre, è stata finalmente indicata una finestra di lancio, seppur ancora piuttosto generica: il titolo arriverà nel 2026 su PC, con disponibilità su Steam, Epic Games Store e GOG. Per ora non ci sono novità riguardo eventuali versioni console.

Cos'è Shadow of the Road

Annunciato nell'estate del 2024, Shadow of the Road è un gioco di ruolo a turni ambientato in un Giappone del 1868 sospeso tra realtà e fantasia. Il titolo rilegge un periodo storico turbolento, segnato dalla guerra civile tra le forze tradizionaliste dello shōgun Tokugawa e l'esercito dell'Imperatore Mutsuhito, supportato dalla British East Company, introducendo al tempo stesso elementi magici, creature del folklore giapponese e suggestioni steampunk.

Abbiamo provato Shadow of the Road, che mescola storia, magia e steampunk

La storia segue una missione ad alto rischio guidata dal maestro delle spie di Tokugawa, che recluta i rōnin Satoru e Akira per proteggere un misterioso ragazzo dotato di poteri immensi e incontrollabili. Durante il viaggio, nuovi alleati si uniranno alla causa, ciascuno con un passato e motivazioni proprie. Insieme affronteranno pericoli sempre più grandi, lottando per riconquistare il loro onore e cambiare il corso della storia.

Il cuore dell'esperienza è il combattimento a turni, costruito attorno alle abilità uniche dei protagonisti. Ogni membro del gruppo porta con sé un set distintivo di tecniche e competenze, e perfino i loro obiettivi personali e le loro relazioni influenzano l'esito degli scontri. Padroneggiare queste dinamiche sociali e strategiche sarà fondamentale per dominare il campo di battaglia.

Segnalazione Errore
