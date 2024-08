Shadow of the Road è un gioco di ruolo ambientato nel Giappone antico, pubblicato dallo studio di Rogue Trader

Owlcat Games, gli stessi di Warhammer 40.000: Rogue Trader, ha annunciato Shadow of the Road di Another Angle Games per PC, un gioco di ruolo a turni ambientato nel Giappone del 1868, una terra ferocemente divisa da una brutale guerra civile combattuta tra le forze tradizionaliste dello Shōgun Tokugawa e l'esercito dell'Imperatore Mutsuhito, sostenuto dalla British East Nippon Company.