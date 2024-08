AirConsole trasforma le auto Volkswagen in una sala giochi su quattro ruote

La piattaforma di gaming AirConsole trasformerà gli schermi infotainment dei veicoli Volkswagen in vere e proprie console di gioco, con i giochi fruibili durante le soste, ad esempio, durante la ricarica del veicolo. L'interazione tra giocatori avverrà attraverso gli smartphone, utilizzati come controller, garantendo un'esperienza simile a quella di una console domestica.

Un'esperienza di gioco senza precedenti

Per partecipare, i giocatori dovranno semplicemente utilizzare il proprio smartphone come controller e avviare l'app AirConsole all'interno del veicolo. La connessione tra smartphone e veicolo avviene in modo intuitivo, attraverso la scansione di un codice QR visualizzato sullo schermo del display. Una volta stabilita la connessione, i passeggeri possono immediatamente iniziare a giocare.

La piattaforma AirConsole supporta il gioco multiutente, permettendo anche ai passeggeri posteriori di unirsi al divertimento durante le soste. È possibile giocare sia da soli che con tutti gli occupanti del veicolo. Per ragioni di sicurezza, il veicolo deve essere parcheggiato per poter giocare.

La piattaforma di gioco AirConsole e alcuni dei giochi

Questa innovazione non solo migliora l'esperienza di viaggio ma si prefigge anche di rendere i momenti di attesa, come la ricarica delle auto elettriche, più piacevoli e divertenti. Con AirConsole, Volkswagen non solo segue la tendenza dell'intrattenimento mobile, ma la porta a un nuovo livello, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente per i suoi clienti.