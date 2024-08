Confermato l'eccellente gioco in regalo da oggi su GOG

Per accompagnare i suoi saldi dedicati al ritorno a scuola, GOG ha messo in regalo un gioco davvero eccellente , che sarà riscattabile per i prossimi tre giorni. Si tratta di Tropico 4 , uno strategico gestionale sviluppato dagli specialisti di Haemimont Games che tanti consensi ha avuto al momento della pubblicazione. Come dirgli di no, visto che è completamente gratuito? Preparatevi quindi a decine di ore in compagnia di El Presidente, tra la lunga campagna single player formata da 20 missioni e la modalità libera.

Tutti da El Presidente

Tropico 4 rappresenta un'espansione della storica serie, che si arricchisce di molti nuovi contenuti. L'obiettivo è sempre quello di creare la città ideale... almeno quella di un dittatore sudamericano. Quindi bisognerà vedersela con avversari politici, disastri naturali, problemi economici, cittadini insoddisfatti da reprimere e quant'altro.

Vediamo come riscattare Tropico 4: come sempre andate sulla pagina principale di GOG e scorrete verso il basso per trovare il banner del gioco (è messo ben in evidenza, non temete). Quando lo avrete trovato, cliccate sul pulsante verde che consente di aggiungerlo in automatico all'account. Basta poco, visto? Se volete altri dettagli, sopra c'è scritto "Add to library" e solitamente è posizionato sulla destra. Naturalmente per aggiungere Tropico 4 alla vostra libreria di GOG, dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con il negozio di CD Projekt, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.

Il regalo di Tropico 4 era emerso nella mattinata grazie a una fuga di notizie, che ora è stata confermata.