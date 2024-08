Deadlock è entrato ufficialmente nella classifica dei più giocati su Steam, con 90.000 giocatori

Deadlock continua a essere il gioco che non esiste di maggior successo di sempre , tanto che ora è entrato ufficialmente nella classifica dei più giocati di Steam . Lo ha fatto dopo aver raggiunto un picco di quasi 90.000 giocatori nelle scorse ore (89.203 stando a SteamChartz). Attualmente si trova in tredicesima posizione con un picco massimo di 73.354 giocatori, subito sopra a Path of Exile, ma sotto a Baldur's Gate 3.

Numeri da gioco che esiste, eccome

Si tratta di un risultato davvero eccellente, se pensiamo che il gioco è inesistente a livello di comunicazione. Praticamente è tutto frutto del passaparola, che si è moltiplicato di intensità dopo che Valve è stata costretta ad annunciare ufficialmente il gioco, pur senza svelare dettagli e mostrando pochissimo. Di fatto ormai era sulla bocca di tutti, quindi non ha potuto evitarlo, così da consentire ai vari content creator di portarlo in live o di farne dei video.

La classifica dei più giocati su Steam con Deadlock

Quindi stiamo parlando di marketing indiretto, che però sta avendo un effetto dirompente. Considerate che accedere al gioco non è facilissimo, come abbiamo avuto di spiegare in un'altra notizia. Per farlo, bisogna ottenere un invito random da parte di Valve, oppure essere invitati da qualcuno già con Deadlock nella libreria.

Se volete saperne di più sul gioco, definibile come un Moba FPS, leggete il nostro speciale dedicato. Se ottenete l'accesso al gioco, considerate che si trova ancora in sviluppo e che, quindi, potreste incontrare più di qualche problema a livello di equilibri, bug e stabilità. Per il resto, fa un certo effetto vedere un gioco che non esiste fare numeri superiori a molti giochi che esistono e che hanno avuto anche una campagna marketing battente.