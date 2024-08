Come giocare a Deadlock: ecco i modi per partecipare al playtest di Valve

Valve ha appena annunciato l'hero shooter MOBA Deadlock . Più che altro è stata costretta ad annunciarlo, visto era giocato da migliaia di persone pur non esistendo ancora ufficialmente. Ma come si fa ad accedervi? Attualmente esistono due sistemi, nessuno dei quali sicuro al 100%. Comunque sia, potete sfruttare alcuni saggi consigli per ottenere l'agognato download.

I modi per accedere a Deadlock

Il primo metodo è quello più semplice da spiegare, ma anche il più improbabile da sfruttare. Sostanzialmente bisogna essere invitati direttamente da Valve. Purtroppo gli inviti dello studio sono pochi e vengono decisi in base a criteri sconosciuti, quindi non è possibile prevedere chi li riceverà e perché. Considerate che Steam conta centinaia di milioni di utenti, quindi sperare in un colpo di fortuna potrebbe farvi aspettare fino al lancio effettivo, che avverrà in una data ancora sconosciuta.

Il secondo metodo prevede di farsi invitare da qualcuno che ha già il gioco. In questo caso dovete puntare sulla vostra rete di contatti, vedere chi sta giocando a Deadlock e chiedergli di essere invitato. Se nessuno dei vostri amici è disponibile a invitarvi, potete cercare qualcuno che attualmente è disponibile a farlo. Ci sono diversi utenti sul forum ufficiale del gioco che sembrano ben disposti in tal senso, ma il nostro consiglio è comunque quello di fare attenzione, perché in casi del genere è facile incappare in malintenzionati che vogliono solo sfruttare la fame dei videogiocatori (leggete i commenti degli altri per farvi un'idea dell'affidabilità di chi si propone).

Il terzo metodo, detto "ma davvero?", è attendere che Deadlock venga effettivamente pubblicato. In questo caso, però, il rischio è quello di ritrovarsi migliaia di giocatori già fortissimi contro cui confrontarsi.