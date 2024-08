Industria 2 è stato mostrato alla Gamescom 2024 con un lungo video di gameplay commentato dagli sviluppatori

In occasione della Gamecom 2024 è stato pubblicato un lungo trailer di gameplay dell'FPS Industria 2 , che mostra alcuni momenti di gioco. Per chi non lo conoscesse, si tratta del seguito di un titolo di culto, in cui il giocatore veniva catapultato in un incubo post industriale , tra immense fabbriche abbandonate e intelligenze artificiali impazzite.

Un FPS di culto

Industria 2 è ambientato anni dopo gli eventi raccontati dal primo capitolo. Nora è bloccata in una dimensione parallela, lontana da casa. Deve sopravvivere da sola in ambienti estremamente pericolosi e costruire una macchina per tornare alla sua dimensione d'origine: la Berlino Est del 1989. Prima di completare il progetto, dopo un anno di lavoro, qualcosa va storto e si ritrova nel cuore di ATLAS, l'intelligenza artificiale impazzita vista nel primo capitolo. Nora si rende quindi conto di non poter fuggire dal suo passato e decide di affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Gli sviluppatori descrivono il gameplay di Industria 2 come coinvolgente e lento, basato sulla creazione di oggetti e su puzzle basati sulla fisica. Si tratta comunque di un FPS narrativo pieno di personaggi memorabili, per una storia che viene definita "toccante".

In totale, l'esperienza durerà tra le 4 e le 6 ore, come il primo episodio. Considerate che il team di sviluppo è molto piccolo e, stando a quanto dichiarato, non ha voluto usare dei riempitivi per allungare il brodo. Tecnicamente sarà comunque di alto livello, grazie all'uso dell'Unreal Engine 5.