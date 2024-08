Parte della comunità Xbox non ha preso bene l'annuncio della versione PS5 di Indiana Jones e l'antico Cerchio

Parte della comunità di Xbox non ha preso bene l'annuncio della versione PlayStation 5 di Indiana Jones e l'antico Cerchio e la maggiore spinta verso il multipiattaforma di Microsoft vista alla Gamescom 2024. Era nell'aria da mesi, se non da anni, ma alcuni non riescono proprio ad accettarla.

Anche chi aveva digerito l'arrivo di esclusive quali Hi-Fi Rush e Sea of Thieves su PS5, ha finito per storcere il naso, visto che qui la distanza tra le date d'uscita è davvero ridotta. Oltretutto questa nuova politica è corrisposta all'aumento di prezzo del Game Pass, con alcune esclusive che non arriveranno più sul servizio da subito, almeno per gli abbonati nella fascia più economica.