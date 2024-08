L'insuccesso di Concord sta diventando in qualche modo virale

I 697 giocatori contemporanei di picco massimo hanno scatenato la rete , che ha iniziato a fare confronti con altri titoli simili, o con alcuni che non c'entrano niente. Tra i primi c'è sicuramente Suicide Squad: Kill the Justice League che, con il suo picco di 13.459 giocatori, ha quasi convinto Warner Bros. Discovery a vendere la sua divisione videoludica, a causa dell'enorme buco che ha creato nei suoi bilanci. Tra i secondi ci sono Redfall, un grande insuccesso di Arkane che ha raggiunto un picco massimo di 6.124 giocatori, e Black Myth: Wukong, che nella stessa settimana di Concord ha raggiunto un picco di 2,4 milioni di giocatori vendendo 10 milioni di copie in tre giorni . Certo, parliamo di giochi completamente diversi, ma secondo alcuni aiutano a mettere le cose in prospettiva.

Nel tritacarne

C'è anche chi, come il giornalista Tom Warren, ha confrontato i numeri di Concord con quelli di Gollum, uno dei peggiori giochi del 2023, che ha fatto comunque registrare un picco di 758 giocatori contemporanei.

Insomma, il povero Concord non solo pare che non stia vendendo, ma è anche finito nel tritacarne della rete, che ha preso a umiliarlo in ogni possibile modo, come se non fosse comunque il lavoro di centinaia di persone. Come non pensare alle masse che sputavano sui condannati a morte mentre venivano portati al patibolo.

Va sottolineato che attualmente sono pochissime le recensioni del gioco. Molti non hanno voluto pubblicarle al lancio per provarlo più a fondo, considerando i pochi giocatori presenti prima dell'apertura generale dei server.