Concord ritorna con una build trafugata che è stata caricata online

Nel fine settimana, qualcuno ha caricato online una build di lavorazione di Concord. Chiamata FWChaos, è datata 14 novembre 2023. Quindi risale a nove mesi prima del lancio effettivo del gioco, avvenuto nell'agosto 2024. La build è stata scaricata da diverse persone, che ne hanno verificato l'autenticità.

All'avvio del gioco appare una schermata di login che non può essere superata. Tuttavia, chi ha caricato la build ha incluso anche un file .ini, che abilita il menu sviluppatore. Una volta applicato, il gioco si avvia direttamente alla schermata "Seleziona Freegunner".

Da qui non si riesce a proseguire, visto che sullo schermo non appaiono Freegunner da selezionare. Comunque, è possibile navigare in diversi menù.