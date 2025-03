Dopo essere stato uno dei peggiori flop della storia, Concord sta raggiungendo prezzi folli su eBay

Concord è considerato uno dei peggiori flop della storia videoludica, ma probabilmente proprio per questo è diventato, a quanto pare, anche oggetto di collezionismo, raggiungendo dei prezzi veramente assurdi su eBay in questo periodo.

Come fa notare Metro, il gioco è protagonista di varie aste online al momento, con dei prezzi che arrivano frequentemente sopra le 300 sterline (quasi 360€). Non male per un titolo che non è nemmeno più utilizzabile, essendo stato chiuso il supporto online.

Ovviamente è da vedere se le aste vengono poi concluse e se la transazione va a buon fine, ma quantomeno si individua una tendenza abbastanza evidente: Concord è diventato una sorta di oggetto di culto che sta ottenendo valutazioni in linea con il collezionismo videoludico.