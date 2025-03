Ken Kutaragi possiede un rarissimo Nintendo PlayStation nel suo armadio

Come racconta la storia, pochissimi prototipi di questa macchina sperimentale furono prodotti nei primi anni 90, nelle prime fasi di collaborazione tra Sony e Nintendo per la costruzione di una nuova console a lettore ottico, ma il tutto venne cancellato poi con la rottura dell'accordo , che portò Sony a produrre PlayStation in maniera autonoma.

Un prototipo in perfette condizioni

Sembra che siano state prodotte solo circa 200 unità di questa particolare macchina prototipo, molte delle quali disperse mentre alcune sono state recuperate a distanza di molti anni e vendute anche attraverso aste che hanno raggiunto cifre astronomiche.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Una delle più recenti ha raggiunto il prezzo di 300.000 dollari, tanto per farsi un'idea del valore assegnato a questo strano pezzo di hardware. Kutaragi, essendo uno dei maggiori responsabili del progetto console presso Sony fin dagli inizi, è dunque uno dei fortunati possessori di un prototipo di Nintendo PlayStation, come testimoniato dalle foto di Domanski.

Da quello che possiamo vedere, il prototipo di Kutaragi sembra anche leggermente diverso da altri emersi in precedenza, e potrebbe appartenente a una fase differente della produzione, vista la presenza del logo PlayStation di colore blu e le scritte "Eject" e "Reset" applicate direttamente sopra i tasti, invece che in prossimità di questi come visto in precedenza.

Sembra anche che si tratti di un'unità in condizioni decisamente migliori, cosa che testimonia la cura con cui Kutaragi l'ha conservata fino ad oggi.