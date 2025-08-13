Drag x Drive, la recensione dell’esclusiva con cui Nintendo manca il bersaglio

Per i Wiimote e i primi Joy-Con, negli esempi tirati in ballo, si trattava degli accelerometri , necessari per agitare la racchetta, effettuare gli swing o sferrare poderosi ganci mimando i gesti poi riprodotti dagli avatar di turno. In Drag x Drive, al centro del progetto ci sono i sensori che si attivano quando si utilizzano i nuovi Joy-Con 2 nella modalità mouse , fondamentali per imprimere il movimento ai giocatori di basket e consentirgli di esibirsi in tiri, schiacciate e persino qualche trick. L'idea, dicevamo, segue un copione prestabilito ormai ben noto alla casa di Kyoto e al suo pubblico più affezionato. Purtroppo, tuttavia, questa volta qualcosa è andato storto . Se Wii Sports ha saputo divertire milioni di persone sparse per tutto il globo, se Arms è stato ingiustamente ignorato dai più, ma è comunque ricordata come una piacevolissima esperienza, Drag x Drive è in tutto e per tutto il primo scivolone della Grande N con Nintendo Switch 2.

L'idea alla base di Drag x Drive è piuttosto facile da identificare: esattamente come accade con Wii Sport, il gioco di lancio che contribuì al successo di Nintendo Wii, e Arms, pubblicato a qualche mese di distanza dal debutto del primo modello di Nintendo Switch, è stato concepito con l'intento di sfruttare sapientemente e dimostrare efficacemente le potenzialità dell'hardware di riferimento. Non parliamo naturalmente di specifiche tecniche, quanto di una caratteristica in particolare, la classica "diavoleria" inclusa nei controller di turno.

Insomma, globalmente, si vede che Drag x Drive è una simulazione sportiva arcade su cui gli sviluppatori hanno infuso attenzione e cura al fine di garantire partite rapide, intense, persino dispendiose sul piano fisico dal momento che le braccia lavorano continuamente per direzionare al meglio la propria carrozzina. Sulle prime, magari con un gruppo di amici, il gioco è persino in grado di regalare qualche sorriso, qualche momento di pura esaltazione o totale disperazione per una partita decisa all'ultimo secondo. Purtroppo, tuttavia, il meglio che il gioco ha da offrire si consuma in fretta, perché non tardano a palesarsi tutti i limiti e le problematiche di una produzione evidentemente realizzata senza un reale pubblico di riferimento e privo di sufficienti attrazioni e attrattive per tenere incollati allo schermo a lungo.

Finché ci si trova nel tutorial, o nelle primissime partite contro il computer, tutto sembra funzionare più o meno bene. Si comprende in fretta che l'efficienza di un tiro è influenzato sia dalla vicinanza degli avversari, che ne abbassano l'efficienza, sia dal perfetto allineamento della carrozzina con il canestro . Inoltre, si impara sul campo che una difesa veramente efficace prevede una forte pressione sull'avversario e che un eventuale impatto perfettamente frontale con l'avversario causa automaticamente la perdita del possesso palla. Oltre al tiro da tre, inoltre, assumono una grande importanza anche i trick e le schiacciate , che si traducono in punti in più, spesso fondamentali per la vittoria. Il ritmo di ogni azione, ciò che in NBA viene chiamato pace, è dal canto suo relativamente adrenalinico, visto che si hanno solo quattordici secondi per effettuare una conclusione.

Capire il funzionamento del gioco è immediato almeno quanto lo è prendere dimestichezza con i controlli, anche questa volta legati al mimare le movenze del singolo avatar di cui vestirete i panni in partita. Con la parte laterale dei Joy-Con 2 rivolta verso una superficie piana, nelle nostre prove abbiamo comunque appurato che funzionano perfettamente anche su aree meno regolari come il divano o le proprie gambe, facendoli scorrere simultaneamente o singolarmente imprimerete il movimento alle ruote della carrozzina del giocatore. Da fermi o in movimento, senza palla in mano potrete effettuare dei trick, utili eventualmente per smarcarvi dagli avversari o per tentare una stoppata, alzando alternativamente uno o entrambi i controller. Con la sfera in vostro possesso, invece, premendo contemporaneamente i dorsali effettuerete un passaggio, mentre sollevando uno dei due Joy-Con 2 effettuerete un tiro o vi esibirete in una schiacciata se lanciati verso il canestro con la giusta angolazione.

Per chi non lo sapesse, Drag x Drive è la fusione tra il basket in carrozzina e lo skate . Dalla prima disciplina prende per sommi capi le regole globali: si vince facendo più canestri della squadra avversaria in sostanza. Dalla seconda, invece, la conformazione ad half-pipe del campo e la possibilità di effettuare pochi e semplici trick per garantirsi qualche punto extra.

Né per i giocatori della domenica, né per gli esperti

Cominciamo proprio dal gameplay, principale indiziato del fallimento di Drag x Drive. Ci teniamo a precisarlo, il sistema di controllo architettato da Nintendo funziona. Raramente i Joy-Con 2 perdono colpi. Nelle azioni più concitate è capitato che il tiro si attivasse con un pizzico di ritardo o che fallissimo un trick più per colpa del software, che delle nostre abilità con il pad. Si è trattato tuttavia di casi estremamente isolati. Inoltre, con tanta pratica, si può diventare degli assi sulla propria carrozzina, abili tanto in manovre fulminee, quanto in quelle dove è richiesto un alto grado di precisione.

Nelle partite online è possibile riempire le squadre anche con i bot, ma si può avviare una partita sia 3vs3 che 2vs2

Il problema, tuttavia, è anche questo. Se con Wii Sports e Arms ci si poteva divertire sin da subito, ottenendo anche dei risultati relativamente soddisfacenti, in Drag x Drive è necessaria maggior applicazione. Sebbene il software sia generalmente accondiscendente, la posizione della carrozzina rispetto al canestro per un tiro da alta efficienza deve essere estremamente precisa. Schiacciare non è facile o intuitivo come si potrebbe pensare sulle prime. Difendere è più frutto del caso, spesso e volentieri, che il risultato di un posizionamento consapevole e ponderato. In campo regna spesso il caos, una sensazione tanto più evidente, quanto più si è alle prime armi, impossibilitati a creare linee di passaggio pulite per i compagni o ad opporsi realmente all'avanzata avversaria.

Solo dopo numerose partite e fallimenti, Drag x Drive regala qualche soddisfazione. Quando si entra in totale sintonia con il sistema di controllo, quando ci si riesce a coordinare con i compagni di squadra per coprire bene ogni zona, quando si imparano a sfruttare le pareti inclinate del campo con raziocinio sia per darsi lo slancio, sia per schiacciare, solo allora ci si può veramente divertire e non più essere in balia di un gioco che altrimenti, complici anche i soli 14 secondi a disposizione per imbastire un'azione, può mettere in difficoltà i giocatori alle prime armi.

I trick valgono decimi di punti e non è raro vincere una partita proprio con qualche decimo di scarto

A differenza di Wii Sports, insomma, verrebbe da dire che Drag x Drive è un gioco pensato soprattutto per i videogiocatori più competitivi e smaliziati, ma il peccato originale della produzione risiede proprio qui, perché non è ugualmente in grado di fornire quella profondità e attenzione per i dettagli che i più navigati giustamente pretendono.

I trick da eseguire, tanto per cominciare, sono pochissimi, solo alcuni veramente utili e capaci di garantire punti extra. Il passaggio è per lo più automatico e non è possibile modularlo in alcun modo. Non si può settare la telecamera affinché ruoti attorno ad un avversario specifico per rendere più snella la fase difensiva, con il risultato che è più efficace scapicollarsi sempre e comunque verso la palla, piuttosto che seguire il proprio uomo.

Sollevando i Joy-Con 2 dalla superficie prenderete il diretto controllo delle braccia dell'avatar e, per esempio, potrete chiamare il passaggio battendo le mani sopra la testa

Ciò che è peggio l'intera infrastruttura del gioco fa acqua da tutte le parti. Non esiste un vero e proprio matchmaking. Si possono creare delle stanze private con i propri amici, ma i campi pubblici online si riempiono più o meno casualmente di avversari con cui giocare, una partita dopo l'altra, senza alcuna ulteriore opzione disponibile. Vincendo le partite o delle prove speciali si possono sbloccare elementi cosmetici con cui personalizzare la propria carrozzina nel menù preposto, ma si tratta solo di una manciata di caschi e null'altro.

Inoltre, non è prevista alcuna reale possibilità di personalizzare il proprio avatar. I giocatori sono divisi in tre diverse tipologie scambiabili in qualsiasi momento tra una partita e l'altra: le guardie, rapide e scattanti; i centri, difficili da sbalzare quando colpiti dalle carrozzine avversarie; le ali, che sono la classica via di mezzo. Al di là di questa distinzione generale, al di là del colore delle ruote e del telaio, al di là dei già citati risicati elementi cosmetici, non avrete altro modo per dare un tocco personale al proprio giocatore.

Abbiamo provato Drag x Drive in combo con il Gamechat. Va da sé che con amici il gioco guadagna molto, ma il divertimento dura solo qualche partita in più

L'assenza di una qualsivoglia modalità campagna, che non sia la sfida ai bot con una difficoltà crescente, o di sbloccabili degni di questo nome, completano il quadro di un gioco che, a conti fatti, già dopo un paio di ore di gioco ha già mostrato tutto ciò che ha da offrire.