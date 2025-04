Drag x Drive è una esclusiva Nintendo Switch 2 completamente pensata per le funzioni Mouse dei Joy-Con

Il trailer di Drag x Drive

In Drag x Drive, pensato per il multigiocatore 3 vs 3, vestiamo i panni di giocatori di basket su carrozzina e dobbiamo usare le funzioni mouse di dei controller di Nintendo Switch 2 per eseguire diverse azioni.

Possiamo ad esempio far scorrere i Joy-Con con un movimento avanti e indietro come se stessi tirano le ruote del nostro mezzo, così come agitare la mano per farci vedere dagli altri giocatori e lanciare la palla con un movimento tipico del basket.

Potete anche fare acrobazie usando i lati curvi del campo, eseguendo schiacciate. Scontrandovi con gli avversari potete rubargli la palla. È possibile saltare per intercettare i passaggi.

Ricordiamo poi il Direct di Nintendo Switch 2 ha svelato cosa fa il misterioso Tasto C: vediamo tutte le funzioni.