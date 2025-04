Kirby Air Riders annunciato per Nintendo Switch 2 con un trailer, sarà diretto dal Masahiro Sakurai

Il gioco arriverà sugli scaffali dei negozi e in formato digitale su eShop durante il corso del 2025 , con una data di uscita precisa che verrà comunicata in seguito. Il gioco sarà diretto da Masahiro Sakurai , il padre di questa serie e di Super Smash Bros..

La pallina rosa più amata di sempre torna con un'avventura tutta nuova. Infatti, Nintendo ha annunciato Kirby Air Riders , un nuovo capitolo della serie in esclusiva per Nintendo Switch 2 . Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale.

Un primo sguardo a Kirby Air Riders

Le pochissime sequenze del filmato che trovate qui sotto e il nome lasciano poco spazio alle interpretazioni: si tratta di un seguito di Kirby Air Ride, un gioco di corse ambientato nell'universo di Kirby originariamente pubblicato su GameCube (e che forse potremo rigiocare su Switch 2 grazie a Nintendo Switch Online).

È lecito quindi aspettarsi un gameplay unico, che combina corse frenetiche e abilità speciali ispirate ai poteri di Kirby, il tutto ovviamente presentando una formula aggiornata ed evoluta, nonché un comparto tecnico al passo con i tempi. Non vediamo l'ora di saperne di più. Rimanendo in tema, oggi è stato svelata anche la data di uscita di Nintendo Switch 2, i prezzi della console e dei giochi e le nuove funzionalità social del tasto C.