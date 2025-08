Nintendo Switch 2 ha raggiunto vendite stratosferiche in un mese: vediamo i dati finanziari ufficiali

Nintendo ha annunciato i nuovi risultati finanziari per la fine del primo trimestre dell'anno fiscale, che evidenziano soprattutto la partenza impressionante di Nintendo Switch 2, capace di vendere quasi 6 milioni di unità in meno di un mese, oltre al nuovo traguardo raggiunto da Switch 1.

Per quanto riguarda l'hardware, Nintendo Switch 2 ha fatto registrare 5,82 milioni di console vendute nel mondo, e i dati in questione si riferiscono al trimestre che termina il 30 giugno, dunque comprendono solo il primo mese di presenza sul mercato della nuova console. Anzi, si tratterebbe in effetti di poco più di tre settimane, considerando che il lancio è avvenuto il 5 giugno.

In una postilla aggiunta da Nintendo, la compagnia rende noto che Nintendo Switch 2 ha raggiunto i 6 milioni di "sell-through" in 7 settimane, ovvero di console distribuite nelle prime sette settimane di presenza sul mercato.