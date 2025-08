Moonstone Island è un Stardew Valley + Pokémon e costa spicci su Instant Gaming

Se giocate su PC e vi piacciono i giochi life sim in stile Stardew Valley e anche i Pokémon, allora dovreste dare una occhiata a Moonstone Island, ora in offerta su Instant Gaming a una cifra ridicolmente bassa. Costa infatti 1,22€ invece di 20€ e sarebbe un peccato sprecare l'occasione di aggiungerlo alla propria libreria di Steam. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vi indichiamo include già l'IVA, mentre su Instant Gaming non viene calcolata fino a quando non arrivate nella pagina di pagamento.

Che gioco è Moonstone Island

Moonstone Island ci mette nei panni di un giovane studente di alchimia che si trasferisce in una isola nel cielo e deve creare una squadra di Spiriti della natura per combattere in un sistema da gioco di ruolo a turni, legato a un set di carte da usare per combattere.

Una zona di pesca in Moonstone Island

Ci sono svariati biomi nei quali possiamo viaggiare per trovare nuove creature. Inoltre, possiamo coltivare piante e fiori per preparare pozioni e poi domare gli spiriti. Avremo anche una città da esplorare e personaggi con i quali interagire, diventando loro amici o qualcosa di più. Non mancano inoltre vari dungeon dove trovare bottino e scoprire segreti.